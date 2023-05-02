ABD'de Müslüman Belediye Başkanı Beyaz Saray'daki Ramazan Bayramı resepsiyonuna alınmadı

"Bu tür olaylar, Belediye Başkanı olan Hayrullah gibi yüksek profilli ve saygın Müslüman-Amerikalı kişilerin başına geliyorsa, akla şu soru geliyor; bir belediye başkanının nüfuzuna ve görünürlüğüne sahip olmayan Müslümanlara ne oluyor?"