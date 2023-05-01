ABD medyası Kılıçdaroğlu'nun 300 milyar dolar iddiasını gerçekçi bulmadı

CHP Genel Başkanı bu vaadini İzmir mitinginde de tekrarlarken şöyle dedi:

Ayrıca öğrencilere ücretsiz yemek verme, emeklilere 15 bin lira ikramiye ödeme, çiftçilerin ve küçük esnafın vergi yükünü azaltma ve tarım sektöründe çalışan kadın ve gençlerin sosyal güvenlik primlerini karşılamayı da Kılıçdaroğlu'nun taahhüt ettiği anımsatılarak şöyle denildi: