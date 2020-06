ABD'de New York ve Virginia'daki ön seçimleri Joe Biden kazandı ABD'de, New York ve Virginia'da Demokratlar arasında yapılan ön seçimleri, eski ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden önde tamamladı. Rakiplerinin yarıştan çekilmesi ile Demokratların tek adayı olarak Biden, New York'ta oyların yüzde 67,5'ini alarak 130 delege kazanırken, Biden'ı yüzde 19 ile hali hazırda başkanlık yarışından çekilen Bernie Sanders izledi.

Haber Merkezi 24 Haziran 2020, 19:16 Son Güncelleme: 24 Haziran 2020, 19:16 AA