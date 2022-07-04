Dünya ABDde silahlı saldırı 5 kişi hayatını kaybetti 24 kişi ağır yaralı
AMERİKA

ABD'de silahlı saldırı: 5 kişi hayatını kaybetti 24 kişi ağır yaralı

ABD’nin Illinois eyaletindeki Highland Park’ta Bağımsızlık Günü kutlamaları sırasında düzenlenen silahlı saldırıda 5 kişinin hayatını kaybettiği, 24 kişinin ağır yaralandığı belirtildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
ABDde silahlı saldırı: 5 kişi hayatını kaybetti 16 kişi yaralandı
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ABD’nin Illinois eyaletinde yer alan Highland Park’taki Bağımsızlık Günü kutlamaları kana bulandı. Etkinliğin başlamasından yaklaşık 10 dakika sonra çok sayıda silah sesinin duyulması ile bölgede bulunanlar panikle kaçmaya başladı. Silah seslerinin ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yerel basın, en az 3 kişinin silahla vurulduğunu ifade ederken, görgü tanıkları ise en az 20 el silah sesi duyduklarını iddia etti.

Highland Park Belediye Başkanı Nancy Rotering, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Highland Park’taki Bağımsızlık Günü kutlamalarının iptal edildiğini duyurarak, “Highland Park polisi, Highland Park şehir merkezindeki bir olaya müdahale ediyor. Festival iptal edildi. Lütfen şehir merkezinden uzak durun” dedi.

ABD Bağımsızlık Günü'nde silahlı saldırı: Çok sayıda kişi vuruldu
OYNAT 00:31
ABD Bağımsızlık Günü'nde silahlı saldırı: Çok sayıda kişi vuruldu
ABD'nin Illinois eyaletinde Bağımsızlık Günü kutlamaları sırasında düzenlenen silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybederken, 16 kişi de yaralandı. Silah sesinin duyulması ile bölgede bulunanlar panikle kaçmaya başladı. Silah seslerinin ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
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