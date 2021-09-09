Dünya ABDden Eşref Gani milyonlarca dolarla kaçtı iddialarına ilişkin açıklama Yorum yapamayız BMye sorun
AMERİKA

ABD'den 'Eşref Gani milyonlarca dolarla kaçtı' iddialarına ilişkin açıklama: Yorum yapamayız BM'ye sorun

Beyaz Saray, Taliban'ın Afganistan'daki yönetimi ele geçirmesinin ardından ülkeyi terk eden ve BAE'ye sığınan eski Cumhurbaşkanı Eşref Gani hakkında ortaya atılan, "Milyonlarca dolarla kaçtı" iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Sözcü Jen Psaki, iddialara kendilerinin yorum yapamayacağını, bu konudaki soruların Birleşmiş Milletlere (BM) sorulması gerektiğini belirtti.

Haber Merkezi AA
ABDden Eşref Gani milyonlarca dolarla kaçtı iddialarına ilişkin açıklama: Yorum yapamayız BMye sorun
Eşref Gani

Psaki, Beyaz Saray'da düzenlediği günlük basın toplantısında gündemi değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"YORUM YOK BM'YE SORUN"

Eski Afganistan Cumhurbaşkanı Gani hakkında milyonlarca dolarla ülkeyi terk ettiğine ilişkin iddiaların sorulması üzerine Psaki, "Bu konuda bizim bir yorumumuz yok, sorunuzu BM'ye sorun." yanıtını verdi.

GREEN CARD'LILAR ÜLKEDEN ÇIKARILDI MI?

Katar Havayolları'na ait bir charter uçağının ABD vatandaşları ve green card sahiplerini de ülkeden çıkardığına işaret eden Psaki, "Güvenlik nedeniyle başka bir uçak havalanıp, güvenli bir şekilde iniş yapana kadar bilgi paylaşmayacağız." ifadesini kullandı.

Psaki, ABD Başkanı Joe Biden'ın 13 Eylül Pazartesi Idaho, California ve Colorado eyaletlerine giderek, orman yangınlarının etkilerini inceleyeceğini sözlerine ekledi.

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