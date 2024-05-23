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ABD'den İsrail'e Refah uyarısı: Gazze'de güçlü bir direniş getirir

Refah'a yönelik kara saldırısının planlarını yapan terör devleti İsrail'e, eli kanlı ortağı ABD'den uyarı geldi. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail'in Refah'ı işgal etmesi halinde problemin çözülmeyeceğini belirterek, "Böyle bir saldırıdan sonra bile binlerce silahlı Hamas üyesi kalacak. Bu durumda İsrail, Gazze'de, kendisinin sorumlu olacağı büyük bir direnişi miras alacak." dedi.

00:12 - 23/05/2024 Perşembe
AA
Antony Blinken
Antony Blinken

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail'in Refah'ı işgal etmesi halinde problemin çözülmeyeceğini ve Gazze'de kendisinin sorumlu olacağı büyük bir direnişi miras alacağını söyledi.

Dışişleri Bakanı Blinken, Temsilciler Meclisindeki bütçe oturumunda, Gazze ve Refah'taki son duruma ilişkin soruları yanıtladı.

İsrail'i güvenilir ve uygulanabilir kapsamlı bir plan olmaksızın Refah'a büyük bir saldırı düzenlemesi konusunda bir kez daha uyaran Blinken, bölgede 1,5 milyon civarında Filistinli sivilin bulunduğunu ve böyle bir bölgenin işgal edilmesinin ciddi sonuçlar doğuracağını vurguladı.

"İsrail, Gazze'de, kendisinin sorumlu olacağı büyük bir direnişi miras alır"

Blinken, "Eğer İsrail, (Hamas'ın) kalan taburlarını yok etmek için bütünüyle Refah'a girerse problem çözülmeyecek. Böyle bir saldırıdan sonra bile binlerce silahlı Hamas üyesi kalacak. Bu durumda İsrail, Gazze'de, kendisinin sorumlu olacağı büyük bir direnişi miras alacak." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail'in kendilerine Refah'a saldırıyla ilgili bugüne kadar kapsamlı bir plan sunmadığını hatırlatan Blinken, böyle bir plan olmaksızın ilerlemenin çok zor olacağını, bunun yerine kendilerinin sadece Hamas üyelerini elimine etmek için birtakım planlar sunduklarını belirtti.

ABD'nin sunduğu perspektifin sadece Hamas'ı hedef aldığını ve bunun yanı sıra bölgedeki sivillerin daha az zarar görmesini amaçladığını savunan Blinken, İsrail ile Refah konusundaki endişelerini her görüşmelerinde paylaştıklarını söyledi.

Blinken'a Gazze protestosu

Öte yandan, Temsilciler Meclisindeki oturum devam ederken Blinken'ı ve ABD yönetimini protesto eden bazı göstericiler, "Gazze'deki soykırımdan Blinken'ın sorumlu olduğu" yönünde sloganlar attı.

Kongre polisinin salondan çıkardığı göstericiler, salonun çıkışında da protestolarına devam etti.

Dün de ABD Senatosunda bütçe oturumuna katılan Blinken, benzer şekilde protestolarla karşılaşmış ve "Gazze'nin kasabı" sloganlarına muhatap olmuştu.


İsrail ve ortaklarını korku sardı: ABD’li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham panik içinde: İsrail’e bunu yaparlarsa sıradaki biz oluruz

Uluslarası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Kerim Han, Netanyahu ve İsrailli yetkililer hakkında savaş suçu nedeniyle tutuklama kararı çıkarılmasını talep etti. UCM Başsavcısının kararı dünya gündemine oturdu. Terör devleti İsrail’in başbakanı Binyamin Netanyahu ve ortakları ise panik içerisinde... ABD’li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Senato Dış İlişkiler Komitesi'ndeki konuşması sırasında UCM kararından memnun olmadığını dile getirdi. Graham, karardan hoşnut olmadığını ifade ederek, "Umarım beraber UCM'ye karşı hoşnutsuzluğumuzu giderecek bir yol buluruz çünkü eğer İsrail'e bu yapılıyorsa, sırada biz varız" dedi.


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#Refah
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