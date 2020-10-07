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Dünya ABDden S-400 açıklaması Türkiyenin test atışları yapacağı iddialarından endişeliyiz
AMERİKA

ABD'den S-400 açıklaması: Türkiye'nin test atışları yapacağı iddialarından endişeliyiz

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait S-400'ler, dün Samsun'dan Sinop'a test atışları için gönderildi. Sinop havalimanı iniş kalkış trafiğine 6 Ekim'den 16 Ekim'e kadar kapatıldı. Durumdan rahatsız olan ABD, açıklamada bulundu. ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’nin Rusya’dan satın aldığı S-400 füze savunma sistemlerini test edebileceği açıklamasından dolayı son derece endişe duydukları belirterek, "Ankara’nın S-400’ün kullanıma geçirilmesi konusunda çaba göstermeye devam ettiğine dair gelen bilgilerden dolayı da derin endişe duyuyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Haber Merkezi Diğer
S-400'lerin test için dün Sinop'a gönderilmişti.
S-400'lerin test için dün Sinop'a gönderilmişti.

Rusya'dan satın alınan S-400 hava savunma sistemleri, dün test atışları için Sinop'a gönderildi. 5-16 Ekim arasında Sinop’ta test yapılacağı duyuruldu. Daha önce de olduğu gibi ABD, Türkiye'nin S-400'ü denemesinden endişeli olduğunu açıkladı.

Türkiye'nin S-400'leri: Başka ülkeler Türk hava sahasına girmeye cesaret edemez
GÜNDEM
Türkiye'nin S-400'leri: Başka ülkeler Türk hava sahasına girmeye cesaret edemez

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Türkiye’nin Rusya’dan satın aldığı S-400 füze savunma sistemlerini test edebileceği açıklamasından dolayı son derece endişe duydukları belirtildi.

"Karşı çıkmaya devam ediyoruz"

Açıklamada, "Konudan haberdarız. Türkiye’nin S-400 hava savunma sistemini satın almasına karşı çıkmaya gayretle devam ediyoruz. Ankara’nın S-400’ün kullanıma geçirilmesi konusunda çaba göstermeye devam ettiğine dair gelen bilgilerden dolayı da derin endişe duyuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

S-400'ler Sinop'a sevk edilirken görüntülendi
OYNAT 01:10
S-400'ler Sinop'a sevk edilirken görüntülendi
Türk Silahlı Kuvvetlerine ait S-400'ler, Samsun'dan Sinop'a test atışları için gönderildi. Sinop havalimanı iniş kalkış trafiğine 6 Ekim'den 16 Ekim'e kadar kapatıldı. Vatandaşlar cep telefonlarıyla o anları kaydetti.


  • ABD'li bir kaynak ise, Ankara'nın S-400'leri satın alması nedeniyle F-35 programından çıkarılmasının, "Washington’ın konuya ne kadar ciddi baktığının işareti olduğunu" belirtti.

Tehdit etmeye kalktılar

Söz konusu kaynak, "S-400 anlaşmasının ikili ve NATO ile ilişkilerin önünde büyük bir engel teşkil ettiğini, aynı zamanda olası CAATSA yaptırımları getirilmesi riski taşıdığını en üst düzeylerde vurgulamaya devam ediyoruz. Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan ve beraberindeki üst düzey yetkililerin tutumumuzu anlayacağından eminiz.” dedi.


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