Dünya ABDden Suudi Arabistana askeri desteğini kesme kararı
AMERİKA

ABD Yemen'de Suudi Arabistan'a askeri desteğini kesiyor

ABD'den Suudi Arabistan'a askeri desteğini kesme kararı

ABD'nin Yemen'de Suudi Arabistan'a verdiği askeri desteğin kesilmesine ilişkin yasa tasarısı, Temsilciler Meclisinde 248 evet oy ile kabul edildi.

Haber Merkezi DHA
Tasarıda, El Kaide ile savaşılmadığı sürece, Suudi Arabistan’a verilen desteğin 30 gün içinde son bulması öngörülüyor.
Tasarıda, El Kaide ile savaşılmadığı sürece, Suudi Arabistan’a verilen desteğin 30 gün içinde son bulması öngörülüyor.
Demokratların çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisinde, ABD’nin, Yemen savaşında, Suudi Arabistan’a verdiği askeri desteğin kesilmesini öngören yasa tasarısı, 177 hayır oyuna karşılık 248 evet oyu ile kabul edildi.
  • Temsilciler Meclisine Ro Khanna, Mark Pocan ve Pramila Jalyapal tarafından gönderilen ABD’nin devam eden Yemen savaşındaki, Suudi Arabistan’a verdiği askeri desteğin kesilmesini öngören yasa tasarısı Temsilciler Meclisi Genel Kurulunda yapılan oylamada 177 hayır oyuna karşılık 248 evet oyu ile kabul edildi.

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ABD Senatosu, ABD'nin Yemen'deki savaşta Suudi Arabistan'a sağladığı askeri desteğin kesilmesini öngören yasa tasarısını kabul etti. Senato'daki oylama sonucunda 41 'hayır' oyuna karşı 56 'evet' oyuyla kabul edildi. Tasarının oylanmasını sağlamak için uzun süredir mücadele eden Bağımsız Senatör Bernie Sanders, oylama sonucunu 'tarihsel bir an' diye nitelendirdi. Sanders, ülkesine daha önce bu konuda baskı yapmış ve 'Yemenliler bizim silahlarımızla ölüyor' demişti.
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Amerikan medyasına yansıyan haberlerde, Senatoda da oylamaya sunulacak olan yasa tasarısının, Senatoda da yeterli oyu alarak kabul edileceği tahmin ediliyor. Ayrıca, görevi boyunca hiç veto hakkını kullanmayan ABD Başkanı Donald Trump’ın bu tasarıyı reddetmek için veto hakkını kullanabileceği de tahminler arasında.

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