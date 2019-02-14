ABD Yemen'de Suudi Arabistan'a askeri desteğini kesiyor

ABD'li senatör kendi ülkesine seslendi: Yemenli çocukları biz öldürdük!

ABD Senatosu, ABD'nin Yemen'deki savaşta Suudi Arabistan'a sağladığı askeri desteğin kesilmesini öngören yasa tasarısını kabul etti. Senato'daki oylama sonucunda 41 'hayır' oyuna karşı 56 'evet' oyuyla kabul edildi. Tasarının oylanmasını sağlamak için uzun süredir mücadele eden Bağımsız Senatör Bernie Sanders, oylama sonucunu 'tarihsel bir an' diye nitelendirdi. Sanders, ülkesine daha önce bu konuda baskı yapmış ve 'Yemenliler bizim silahlarımızla ölüyor' demişti.