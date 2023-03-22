ABD'den Ukrayna'ya yönelik yeni adım: Eski tankları yenileyip verecek

Günlük basın toplantısında açıklamalarda bulunan Pentagon Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, "Ocak ayında duyurulduğu üzere ABD Ukrayna ordusuna Ukrayna Güvenlik İnisiyatifi kapsamında 31 adet M1 Abram tankı verecekti. Orada niyet M1-A2 varyantını vermekti. Ancak o duyuruyu yaptığımızdan beri mümkün olan en hızlı şekilde tank vermek konusunda seçenekler arıyorduk. Bunu daha iyi nasıl yapabileceğimize dair araştırma ve etütten sonra Pentagon, Ukrayna ile koordinasyon halinde Abram tanklarının M1-A1 varyantını vermeye karar verdi. Bu teslimat süresini önemli ölçüde kısaltacak." dedi.