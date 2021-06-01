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AVRUPA

AB’den göçmenlere dijital işkence: Türk - Yunan sınırına sağır edici ses topu

Trump’ın Meksika duvarını eleştiren AB, göçmenleri engellemek için 3 milyar avro harcayarak 200 kilometrelik Türkiye-Yunanistan sınırına dijital bariyer kurdu. Koronavirüs döneminde sessiz sedasız kurulan sistem, yapay zeka, ses topları ve Trump’ın Meksika sınırına ördüğü türden çelik duvarla da güçlendirildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
AB’den göçmenlere dijital işkence: Türk - Yunan sınırına sağır edici ses topu
Avrupa Birliği, Yunanistan ile Türkiye arasındaki 200 km’lik sınıra göçmenleri engellemek için yüksek teknolojiye sahip dijital bariyer kurdu.

Avrupa Birliği (AB), Meriç Nehri üzerinden Türkiye’den yasa dışı yollarla ülkeye geçmek isteyen göçmenleri durdurmak amacıyla 3 milyar Euro (yaklaşık 30 milyar TL) harcayarak, Yunanistan sınırında dijital bir bariyer inşa etti. Amerikan Associated Press’in (AP) haberine göre Kovid-19 salgını döneminde sessiz sedasız test edilen sistemle iki ülke arasındaki 200 kilometrelik sınırdan AB’ye yasa dışı yolardan göçmen girişinin engellenmesi amaçlanıyor. Sistemin yıl sonuna kadar devreye girmesi ve göçmenler üzerinde caydırıcı olmasının beklendiği kaydedildi.

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SES TOPU KULLANIYOR

  • Yunan sınır polisi, zırhlı bir kamyondan gelen sağır edici gürültü patlamaları sınırın üzerinden Türkiye’ye doğru yolluyor. Araca monte edilmiş, uzun menzilli akustik cihaz veya ‘ses topu’, küçük bir TV boyutunda olmasına rağmen bir jet motorunun ses düzeyine sahip.

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TRUMP’IN PROJESİNİ SAHİPLENDİ

Bununla birlikte, ABD eski Başkanı Donald Trump’ın Meksika sınırına inşa etmeyi hedeflediği çelik duvarın bir benzerinin Yunanistan ile Türkiye’yi ayıran Meriç Nehri boyunca yaygın olarak kullanılan geçiş noktalarına inşa edildiği belirlendi. Çelik duvara bitişik inşa edilen gözlem kulelerinin uzun menzilli kameralar, gece görüşü ve çoklu sensörlerle donatıldığı da kaydedildi. Yüksek teknoloji ürünü cihazlardan elde edilen veriler, yapay zeka analizi kullanılarak şüpheli hareketleri işaretlemek için kontrol merkezlerine gönderiliyor.

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YAPAY ZEKA DA DEVREDE

  • İnşa edilen otomatik gözetim ağı, projektörler ve uzun menzilli akustik cihazlar kullanarak nehir ve kara devriyeleriyle kaçak göçmenleri erken tespit etmeyi ve geçişten caydırmayı amaçlıyor. Dijital bariyer, aynı zamanda avuç içi tarayıcılarına da sahip. Bu şekilde bir kişinin elindeki benzersiz çizgiler toplanarak biyometrik veri olarak kaydediliyor ve sınır bölgelerine yakın yerlerde saklanan insanları ortaya çıkarmaya yardımcı oluyor.

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Muğla'da Yunanistan'a geçmek isteyen 10 düzensiz göçmen yakalandı
Yunanistan'a geçmek isteyen 1'i bebek, 2'si çocuk ve 6'sı kadınlardan oluşan 10 kişilik düzensiz göçmen bota binemeden Muğla'da yakalandı. Mülteciler, polis ekipleri tarafından emniyete götürüldü.

SANAL SINIR KORUMA BOTLARI

Avrupa’daki üniversitelerde özel firmalarla çalışan araştırmacılar, fütüristik gözetim ve doğrulama teknolojisi geliştirdiler ve Yunanistan sınırlarında bir düzineden fazla projeyi test ettiler. Yapay zeka destekli yalan dedektörleri ve sanal sınır koruma görüşme botları gibi pilot uygulamalarının yanısıra, uydu verileri kara, hava, deniz ve su altındaki insansız hava araçlarından alınan görüntülerle entegre edildi.

Acımasız politika

  • Avrupa Birliği ülkelerinin salgın sırasında Avrupa sınırlarından en az 40 bin sığınmacıyı geri püskürtmek için acımasız, yasa dışı yöntemler kullandığı ve bu operasyonların 2 binden fazla göçmenin ölümüne neden olduğu belirtildi. Guardian gazetesinin geçtiğimiz aylarda yayımladığı haberinde son yılların en büyük kitlesel sınır dışı işlemlerinde, AB’nin sınır ajansı Frontex tarafından desteklenen Avrupa ülkelerinin, gözaltından tacize, çıplak aramadan işkenceye kadar çeşitli yasa dışı taktikler kullanarak binlerce mülteciyi sistematik olarak zorla geri gönderme politikası yürüttüğü kaydedilmişti.
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