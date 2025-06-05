Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
AB'den Nijerya'ya 10,4 milyon avroluk güneş enerjisi desteği

AB'den Nijerya'ya 10,4 milyon avroluk güneş enerjisi desteği

14:385/06/2025, Perşembe
AA
Sonraki haber
Projenin aynı zamanda telekomünikasyon kuleleri gibi kritik altyapıların da elektrik ihtiyacını karşılaması planlanıyor.
Projenin aynı zamanda telekomünikasyon kuleleri gibi kritik altyapıların da elektrik ihtiyacını karşılaması planlanıyor.

Avrupa Birliği (AB), Nijerya'daki küçük ve orta ölçekli işletmeler ile birinci basamak sağlık merkezlerine sürdürülebilir enerji sağlamak amacıyla 10,4 milyon avroluk bir projeye destek vereceğini bildirdi.

AB'nin "Nijerya Sağlık için Güneş Enerjisi Projesi" (NISHP) kapsamında sağlayacağı bu finansmanla, ülkede sağlık hizmetlerinin kalitesinin artırılması ve ekonomik kalkınmanın desteklenmesi hedefleniyor.

AB Nijerya ve Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) Delegasyonu Yeşil ve Dijital Ekonomi Bölüm Başkanı Inga Stefanowicz, başkent Abuja'da düzenlenen NISHP Proje Geliştiricileri Yuvarlak Masa Çalıştayı'nda konuştu.

Stefanowicz, AB'nin Nijerya'ya 10,4 milyon avroluk güneş enerjisi desteği sağlayacağını belirterek, bu girişimin Nijerya'daki projenin uygulanmasında önemli bir dönüm noktası olduğunu vurguladı.

AB'nin, Nijerya hükümeti, özel sektör kuruluşları ve yerel topluluklarla işbirliği içinde çalışarak ülkenin kalkınma hedeflerine destek verdiğini ifade eden Stefanowicz, projenin, hedeflenen elektrik piyasasında eyalet düzeyindeki kamu aktörleriyle işbirliği yaparak mevcut karşılık fonlarından yararlanmayı da amaçladığını söyledi.

NISHP proje lideri Nasiru Bello da güneş enerjisinden yararlanarak Nijerya'nın sağlık hizmetlerinde iyileşme sağlanabileceğini, elektrik erişiminin artırılabileceğini ve ekonomik büyümenin desteklenebileceğini kaydetti.

Proje kapsamında mikro, küçük ve orta ölçekli işletmelerin yanı sıra kamuya ait sağlık kuruluşlarının 24 saat kesintisiz, temiz ve güvenilir enerjiye erişimi sağlanacak.

Projenin aynı zamanda telekomünikasyon kuleleri gibi kritik altyapıların da elektrik ihtiyacını karşılaması planlanıyor.



#Avrupa Birliği
#Güneş enerjisi projesi
#Nijerya
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bursluluk parası ne zaman, hangi ay yatacak? İOKBS burs ödeme tarihi 2025 açıklandı mı?