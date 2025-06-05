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ABD'nin ticari ham petrol stokları 4,3 milyon varil azaldı

ABD'nin ticari ham petrol stokları 4,3 milyon varil azaldı

09:175/06/2025, Perşembe
AA
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Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 500 bin varil artarak 401 milyon 800 bin varil seviyesine ulaştı.
Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 500 bin varil artarak 401 milyon 800 bin varil seviyesine ulaştı.

ABD'nin ticari ham petrol stokları, geçen hafta önceki haftaya göre 4 milyon 300 bin varil azaldı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 4 milyon 300 bin varil azalışla 436 milyon 100 bin varil seviyesine gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 2 milyon 900 bin varil azalacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 500 bin varil artarak 401 milyon 800 bin varil seviyesine ulaştı.

Bu dönemde ABD'nin benzin stokları da yaklaşık 5 milyon 200 bin varil artışla 228 milyon 300 bin varil olarak kayıtlara geçti.

Petrol üretimi arttı

ABD'nin günlük ham petrol üretimi 24-30 Mayıs haftasında 7 bin varil artarak 13 milyon 408 bin varile çıktı.

Öte yandan, ülkenin ham petrol ithalatı, geçen hafta önceki haftaya göre günlük 5 bin varil azalışla 6 milyon 346 bin varil, ham petrol ihracatı da günlük 394 bin varil azalışla 3 milyon 907 bin varil oldu.

EIA'nın Mayıs 2025 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu'na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 13 milyon 420 bin varil olması bekleniyor.

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