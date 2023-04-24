ABD'li Profesör Dr. Meirowitz: '1915 olaylarıyla Holokost'u karşılaştırmak mantık dışı'

"Soykırım ifadesi çok karmaşık ve incelikli bir ifade. 1915 olayları bağlamında tarihi gerçeklere, savaş dönemindeki gelişmelere bakacak olursak, bu olayların Holokost'la karşılaştırılmasının mümkün olmayacağını görürüz. Karşılaştırılması beni rahatsız ediyor. Holokost gibi, bir nüfusun tamamını yeryüzünden yok etmeyi amaçlayan başka bir trajedi bence yok. 1915 olaylarıyla Yahudi Soykırımı'nı (Holokost) karşılaştırılmak mantık dışı ve kabul edilemez. Soykırım ifadesini dikkatli kullanmazsak o zaman her olayı soykırım gibi tanımlamaya başlarız. Bu da gerçek soykırımların önemini azaltır."