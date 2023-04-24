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Bakan Çavuşoğlu'ndan Biden'ın 1915 Olaylarına ilişkin açıklamasına sert tepki: Yüce Türk Milleti’ne tarih dersi vermek kimsenin haddi değildir

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Biden'ın 1915 Olaylarına ilişkin açıklamasına ilişkin olarak ''Tarihi çarpıtmaya yeltenen siyasi şarlatanlar yine sahnede. Yüce Türk Milleti’ne tarih dersi vermek kimsenin haddi değildir" açıklamasında bulundu.

13:43 . 24/04/2023 Pazartesi
AA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Devlet Başkanı Joe Biden.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Devlet Başkanı Joe Biden.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 Olaylarına ilişkin açıklamalarına, "Tarihi çarpıtmaya yeltenen siyasi şarlatanlar yine sahnede! Siyasi açıklamalarla tarih yeniden yazılamaz." ifadeleriyle tepki gösterdi.


Çavuşoğlu, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, Biden'ın 1915 Olaylarına ilişkin açıklamasına yanıt verdi.


Paylaşımda, şunlar kaydedildi:


"Tarihi çarpıtmaya yeltenen siyasi şarlatanlar yine sahnede! Siyasi açıklamalarla tarih yeniden yazılamaz. Bu tutumlarında ısrar eden fırsatçılar, art niyet ve iki yüzlülükleriyle hatırlanacaktır. Yüce Türk Milleti'ne tarih dersi vermek kimsenin haddi değildir."


ABD Başkanı Biden, 1915 Olaylarına ilişkin Ermeni iddiaları konusunda yaptığı yazılı açıklamada "soykırım" ifadesini kullanmıştı.



#Joe Biden
#Mevlüt Çavuşoğlu
#Türkiye
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