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Gündem HDPli Paylanın 1915 olayları ile ilgili skandal teklifi iade edildi
ANKARA

HDP'li Paylan'ın 1915 olayları ile ilgili skandal teklifi iade edildi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, HDP'li Garo Paylan'ın 1915 olaylarına dair yasa teklifini içtüzük hükümlerine aykırı olduğu gerekçesiyle iade etti. Paylan'ın söz konusu yasa teklifini cuma günü mesai saati bitimine yakın verdiği, Şentop'un da hiç vakit kaybetmeden 23 Nisan oturumu sırasında iade yazısı yazdığı öğrenildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
HDPli Paylanın 1915 olayları ile ilgili skandal teklifi iade edildi
TBMM Başkanı Mustafa Şentop

Meclis Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; TBMM Başkanı Mustafa Şentop, HDP Diyarbakır vekili Garo Paylan'ın, sözde Ermeni soykırımının tanınmasını içeren kanun teklifini, içtüzük hükümlerine aykırı olduğu gerekçesiyle iade etti.

  • Şentop'un kanun teklifi konusundaki iade yazısını, 23 Nisan özel oturumu sırasında yazdığı öğrenildi.

HDP'li Paylan, kanun teklifini, dün mesai bitimine yakın TBMM Başkanlığına sunmuştu.

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HDP'den yeni '1915' provokasyonu: Garo Paylan 'soykırım tanınsın' diyerek TBMM'ye kanun teklifi verdi
HDP, her yıl olduğu gibi bu yıl da sözde Ermeni soykırımı ile ilgili propagandalarına başladı. HDP vekili Garo Paylan, 1915'teki sözde soykırımın tanınması için TBMM'ye kanun teklifi verdi. Paylan, 'Ermeni halkının yarasını iyileştirecek tek toplum Türkiye toplumu' diye konuştu.
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