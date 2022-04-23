HDP'li Paylan'ın 1915 olayları ile ilgili skandal teklifi iade edildi
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, HDP'li Garo Paylan'ın 1915 olaylarına dair yasa teklifini içtüzük hükümlerine aykırı olduğu gerekçesiyle iade etti. Paylan'ın söz konusu yasa teklifini cuma günü mesai saati bitimine yakın verdiği, Şentop'un da hiç vakit kaybetmeden 23 Nisan oturumu sırasında iade yazısı yazdığı öğrenildi.
Meclis Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; TBMM Başkanı Mustafa Şentop, HDP Diyarbakır vekili Garo Paylan'ın, sözde Ermeni soykırımının tanınmasını içeren kanun teklifini, içtüzük hükümlerine aykırı olduğu gerekçesiyle iade etti.
Şentop'un kanun teklifi konusundaki iade yazısını, 23 Nisan özel oturumu sırasında yazdığı öğrenildi.
HDP'li Paylan, kanun teklifini, dün mesai bitimine yakın TBMM Başkanlığına sunmuştu.