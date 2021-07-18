ABD'li Yahudiler İsrail için ırkçı dedi

Yeni bir anket, ABD Yahudilerinin terör devleti İsrail’e olan bakış açısında diğer Yahudilerle olan fikir ayrılıklarının derinleştiğini günyüzüne çıkardı. Ankete katılan ABD’li Yahudilerin üçte birinden fazlası İsrail’in Filistinlilere karşı yürüttüğü politikayı, ABD’de beyazların siyahlara karşı uyguladığı ırkçılığa benzer bir politika olarak değerlendirirken, yüzde 25’i İsrail’i bir apartheid (ırksal ayrımcılığı savunan sistem) devleti olarak gördüklerini söyledi. Katılımcıların yüzde 61’i ise iki devletli çözümü desteklediğini dile getirdi.

MEŞRUİYETİNİ YİTİRDİ

Söz konusu anket, önde gelen Yahudi simaların da yer aldığı Amerikan Yahudi Komitesi tarafından 28 Haziran-1 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirildi. Anket online olarak, kısa mesajlarla yürütüldü, ankete 800 ABD’li Yahudi katıldı. Çalışmanın en belirgin sonuçlarından biri, İsrail’in var olma hakkını ve meşruluğunu yitirdiğini düşünenlerin oranında bariz bir artış yaşanması oldu. Daha önce yapılan anketlere oranlara genç katılımcıların sayısında artış gözlemlenirken, katılımcıların yüzde 9’u “İsrail’in var olma hakkı yok” dedi.

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SOYKIRIM UYGULUYOR

Ankete katılanların yüzde 22’si İsrail’in Filistinlilere karşı soykırımcı bir politika uyguladığı konusunda hemfikir. Katılımcıların yüzde 34’ü “İsrail’in Filistinlilere karşı tutumu ABD’deki ırkçılığa benziyor” ifadelerini kullandı, yüzde 25’i de “İsrail bir apartheid devletidir” ifadesine katıldığını belirtti. Ankete katılan Yahudilerin yüzde 38’i ise İsrail’e sempati duymadığını vurguladı.

İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM

Anket, ABD Yahudilerinin çoğunluğunun İsrail ve komşuları arasında barışı desteklediğini gösterdi. Katılımcıların yüzde 61’i iki devletli bir çözümü desteklediklerini söyledi. Oy verenlerin sadece yüzde 19’u Batı Şeria’nın İsrail’e katılmasını ve Filistin sakinlerine seçme hakkı verilmemesini tercih ettiklerini belirtirken, yüzde 20’si de İsrail, Batı Şeria ve Gazze Şeridi’ni içeren Yahudi veya Filistinli olmayan tek bir devletin kurulmasını tercih ettiklerini söyledi.

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CİNAYET ORTAKLARI

Terör devleti İsrail’in işgal altındaki Batı Şeria’da fanatik Yahudi yerleşimcilerle ortaklaşa 4 Filistinliyi öldürdüğü ortaya çıktı. 10 Mayıs’ta başlayan ve 65’i çocuk, 39’u kadın 232 kişinin ölümüne neden olan saldırılarla eş zamanlı olarak, Batı Şeria’da ırkçı Yahudi yerleşimciler 14 Mayıs’ta Filistin köylerine baskın düzenledi. Yahudi güvenlik güçleri baskınlar sırasında yerleşimcilere eskortluk ederken, köyleri tarumar eden fanatik Yahudilere Filistinli gençler karşı koydu. Bir süre sonra tansiyonun yükselmesinin ardından İsrail güvenlik güçleri, fanatik Yahudilere gerçek silah ve mühimmat verdi. Olay yerinde kaydedilen görüntülere göre fanatik yerleşimciler, tacizlere taş atarak karşı koymaya çalışan Filistinlilerin üzerine, İsrail güvenlik güçlerinin verdiği silahlarla ateş açtı. Olayı aktaran bölge kaynakları, 14 Mayıs günü Yahudi yerleşimcilerin düzenlediği saldırılarda 4 Filistinlinin şehit olduğunu belirtti.

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