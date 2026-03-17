ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği'ne İHA saldırısı: Yerleşke çevresinde yangın çıktı

ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği yerleşkesi çevresinde kamikaze İHA ile gerçekleştirilen saldırının ardından yangın çıktı.

ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği 3 adet insansız hava aracı İHA ile saldırıya uğradı.

Büyükelçilikteki hava savunma sistemi söz konusu İHA’lardan ikisini havada imha ederken, bir diğerinin ise büyükelçiliğin duvarına isabet ettiği belirtildi.