İsrail ordusu: Hizbullah saldırı için hazırlıklarını yoğunlaştırıyor

İsrail ordusu, Lübnan'daki Hizbullah'ın önümüzdeki saatlerde İsrail'e roket saldırıları düzenlemek için hazırlıklarını yoğunlaştırdığını ileri sürdü.

Ordudan yapılan açıklamada, Hizbullah'ın roket atışına hazırlık faaliyetlerinin tespit edildiği savunuldu.

İsrail ordusunun Hizbullah'ın faaliyetlerini engellemek için harekete geçtiği kaydedilen açıklamada, hava savunma sistemlerinin ve sınır boyunca konuşlandırılmış İsrail askerlerinin saldırı ve savunma için hazırlıklarını yaptığı belirtildi.





İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı 16 Mart'ta yaptığı yazılı açıklamada İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 886 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 141 kişinin yaralandığını bildirmişti.

Lübnan hükümetine bağlı Afet Yönetimi, İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin sayısının resmi kayıtlara göre 1 milyonu geçtiğini duyurmuştu.







