Hizbullah: Dün geceden bu yana 5 İsrail tankını hedef aldık

16:1717/03/2026, Salı
İsrail'in Lübnan'a saldırıları

Hizbullah, İsrail ordusu ile çatışmaların yaşandığı dün geceden bu yana İsrail ordusuna ait 5 tankın hedef alındığını açıkladı.

Hizbullah'ın Telegram hesabından yapılan açıklamalara göre, Lübnan'ın güneyinde çatışmalara sahne olan Hıyam beldesi belediye binası yakınları ve beldenin güneyindeki Hamamis Tepesinde toplanan İsrail askerleri roket saldırılarıyla hedef alındı.

Meyse el-Cebel beldesinde İsrail birlikleri roket saldırılarıyla, Taybe beldesinde bir Merkava tankı seyir füzesiyle vuruldu. Dün geceden beri hedef alınan İsrail tanklarının sayısı 5'e yükseldi.

Ülkenin İsrail sınırındaki Marun er-Ras beldesinde konuşlu İsrail askerlerine insansız hava aracıyla, beldenin güneyindeki İsrail birlikleri ise roketle hedef alındı.

Açıklamalarda ayrıca, İsrail'in Lübnan sınırındaki Misgavam yerleşimine konuşlanan İsrail birliklerinin bulunduğu bölgeye roket atıldığı belirtildi.

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı 16 Mart'ta yaptığı yazılı açıklamada İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 886 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 141 kişinin yaralandığını bildirmişti.

Lübnan hükümetine bağlı Afet Yönetimi, İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin sayısının resmi kayıtlara göre 1 milyonu geçtiğini duyurmuştu.



Kayseri bayram namazı saati ve vakti 2026 Diyanet tarafından açıklandı