Lübnan'ın güneyini işgale başladı

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, kara saldırısının Hizbullah'a karşı Lübnan'ın güneyindeki "tampon bölgeyi" genişletmek amacıyla başlatıldığı öne sürüldü. Söz konusu operasyon için bölgeye daha önceden asker takviyesi yapıldığı aktarıldı. İsrail ordusuna bağlı 91. Tümen'in cumartesi gecesi geç saatlerde Lübnan'ın güneydoğusuna saldırılar düzenlemeye başladığı bildirildi. Kara unsurlarından önce İsrail ordusunun bölgeye şiddetli hava saldırıları ve topçu atışları gerçekleştirdiği belirtildi. Öte yandan 146. Yedek Tümen'in Lübnan'ın güneybatısına konuşlandırılmış vaziyette olduğu, 36. Tümen’in ise Rab el-Talatin bölgesinde baskınlar düzenlediği kaydedildi. İsrail, 2 Mart itibarıyla Lübnan'a genişletilmiş saldırı başlatmıştı. Lübnan'ı hedef alan saldırıya katılan işgalci güç varlığının, 2006'daki savaşa göre daha büyük olduğu değerlendiriliyor. İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz da şiddetli saldırılarla hedef aldıkları Lübnan'ın güneyine başlattıkları kara saldırılarıyla gerçekleştirecekleri yıkımın Gazze Şeridi'ndeki yıkıma benzeyeceği tehdidinde bulundu.

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, İsrail Ordusu Kuzey Komutanlığı'ndan üst düzey bir askeri yetkili, Lübnan sınırının doğu kesiminde görev yapan yedek askerlere kapalı kapılar ardında brifing verdi. Toplantıda askerlere "Bu sefer zamanın farklı şekilde aktığını" diyen yetkili, İsrail'in Lübnan'daki saldırılarının 21 Mayıs'ta başlayan "Şavuot Bayramı"na kadar sürebileceğini belirterek, "Gerektiği kadar burada kalacağız. Belirli bir zaman dilimiyle sınırlı değil" değerlendirmesini yaptı. Yedek askerlerin göreve çağrıldığı İsrail ordusunun giderek artan yorgunluk yaşadığı ifade edilen haberde, buna rağmen ordunun daha agresif davranacağı ileri sürülerek bir tampon bölge oluşturmaya çalışacağı ve sınır bölgelerine yapılan bombardımanların Lübnan'ın daha içine doğru süreceği kaydedildi. Yedioth Ahronoth’un haberinde, kuzeye çekilen Golani Tugayı'na Nahal ve paraşütçü birliklerinin de katılmasının beklendiği, şu ana kadar Lübnan topraklarında yedi ila dokuz kilometre alanda karada faaliyet gösteren İsrail ordusunun işgali genişleteceğine işaret edildi. Lübnan Sağlık Bakanlığı 15 Mart'ta yaptığı açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 850 kişinin öldürüldüğünü, 2 bin 105 kişinin yaralandığını bildirmişti.