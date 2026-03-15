ABD'nin Hark Adası'na saldırısına rağmen adadan petrol yüklemesi devam ediyor

Küresel petrol ticaretini izleyen "tankertrackers"in uydu görüntülerine dayandırdığı habere göre, ABD'nin Hark Adası'na saldırısından iki gün sonra adadan petrol sevkiyatları devam ediyor.

Buna göre, Hark Adası'ndan bir tankerin petrol yüklediği ve çevresinde de 7 tanker daha görüldüğü aktarıldı.

Adada 5 tankerin yakıtlarını yüklediği ve 2 tankerin de yükleme için beklediği bilgisi verildi.

Basra Körfezi’nde, İran ana karasının yaklaşık 30 kilometre açığında bulunan Hark Adası, ülkenin petrol ihracatı açısından en kritik stratejik noktalarından biri olarak biliniyor.

ABD Başkanı Donald Trump, 14 Mart'ta İran'ın Hark Adası'nı hedef aldıklarını belirterek, buradaki "tüm askeri hedeflerin tamamen yok edildiğini" savunmuştu. Trump, adadaki petrol altyapısına saldırılmamasını tercih ettiğini ancak Hürmüz Boğazı'ndan gemilerin serbest ve güvenli geçişine müdahale edilirse bu kararını yeniden değerlendireceğini ifade etmişti.

İran, ABD'nin Hark Adası'na saldırısında sivil ve askeri kayıp yaşanmadığını ve petrol ihracatının normal şekilde devam ettiğini bildirmişti.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Trump'ın enerji tesislerine saldırı tehditlerine, "Enerji tesislerimiz hedef alınırsa, bölgedeki Amerikan şirketlerinin tesislerini hedef alacağız." diye yanıt vermişti.












