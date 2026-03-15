Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
ABD'nin Hark Adası'na saldırısına rağmen adadan petrol yüklemesi devam ediyor

16:3115/03/2026, Pazar
AA
Sonraki haber
ABD'nin İran'ın petrol terminallerinden Basra Körfezi'ndeki Hark Adası'na saldırısına rağmen adadan petrol yüklemelerinin devam ettiği bildirildi.

Küresel petrol ticaretini izleyen "tankertrackers"in uydu görüntülerine dayandırdığı habere göre, ABD'nin Hark Adası'na saldırısından iki gün sonra adadan petrol sevkiyatları devam ediyor.

Buna göre, Hark Adası'ndan bir tankerin petrol yüklediği ve çevresinde de 7 tanker daha görüldüğü aktarıldı.

Adada 5 tankerin yakıtlarını yüklediği ve 2 tankerin de yükleme için beklediği bilgisi verildi.

Basra Körfezi’nde, İran ana karasının yaklaşık 30 kilometre açığında bulunan Hark Adası, ülkenin petrol ihracatı açısından en kritik stratejik noktalarından biri olarak biliniyor.

ABD Başkanı Donald Trump, 14 Mart'ta İran'ın Hark Adası'nı hedef aldıklarını belirterek, buradaki "tüm askeri hedeflerin tamamen yok edildiğini" savunmuştu. Trump, adadaki petrol altyapısına saldırılmamasını tercih ettiğini ancak Hürmüz Boğazı'ndan gemilerin serbest ve güvenli geçişine müdahale edilirse bu kararını yeniden değerlendireceğini ifade etmişti.

İran, ABD'nin Hark Adası'na saldırısında sivil ve askeri kayıp yaşanmadığını ve petrol ihracatının normal şekilde devam ettiğini bildirmişti.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Trump'ın enerji tesislerine saldırı tehditlerine,
"Enerji tesislerimiz hedef alınırsa, bölgedeki Amerikan şirketlerinin tesislerini hedef alacağız."
diye yanıt vermişti.



#İran
#ABD
#Hark Adası
#petrol
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
