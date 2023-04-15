ABD'nin konuştuğu tesadüf: Biden karşısında görünce gözyaşlarına boğuldu

ABD Başkanı Joe Biden, geçtiğimiz günlerde Kuzey İrlanda’da barışı sağlayan Hayırlı Cuma Anlaşması’nın 25’nci yıldönümü nedeniyle dört günlük bir ziyaret için Belfast’a gitti.





Ata toprağı İrlanda'ya gider gitmez dedesi Owen Finnegan'ın 1849'a kadar yaşadığı Carlingford Kalesini ziyaret eden Biden, ziyaretinin son gününde Katolikler için sembolik bir öneme sahip olan Knock Mabedi'ni ziyaret etti.





Biden'ı gözyaşlarına boğan tesadüf





İrlanda'nın Mayo ilçesindeki Knock köyündeki yer alan ve yerel halkın 1879'da Meryem Ana'nın hayaletini gördüğünü iddia ettiği Knock Mabedi'nde tesadüfen karşılaştığı bir isim ABD Başkanı'nın gözyaşlarına boğulmasına neden oldu.





Bu isim Biden'ın 2015 yılında beyin kanserinden ölen Beau Biden'ın son ayinini gerçekleştiren ve daha sonra Knock'a taşınan Peder Frank O'Grady idi.









"Hayatının şokunu yaşadı"





Mabedin papazı Peder Richard Gibbons, cemaatteki rahiplerden birinin başkanla kişisel bir bağlantısı olduğundan habersiz olduğunu ve karşılaşmanın tamamen tesadüfi olduğunu belirterek, "Başkan, Peder Frank O'Grady'nin burada olduğunu öğrenince hemen onunla görüşmek istediğini belirterek yanındaki ajanlardan birini görevlendirdi. Ben de numarası olduğu için ben iletişime geçtim. Tahmin edeceğiniz üzere hayatının şokunu yaşadı. Olağanüstü bir öğleden sonraydı" ifadelerini kullandı.









Derinden etkilendi, hem ağladı hem güçlü





Biden'ın tesadüf karşısında derinden etkilendiğini belirten Gibbons, "Biraz güldü, biraz ağladı. Bunun onun için ne kadar önemli olduğunu ve ne kadar derinden etkilendiğini görebiliyordunuz" ifadelerini kullandı.

"Bana sıkıca sarıldı"





Peder Frank O'Grady ise SkyNews'a yaptığı açıklamada, "Burada çalıştığımı bilmiyordu. Beni gördüğünde biraz duygusallaştı. En son görüşmemizde oğlu çok hastaydı sanırım buluşmamız ona eski anılarını hatırlattı. Büyük Şapel'de bir araya geldik bana sıkıca sarıldı. 10 dakika sohbet ettik.Ona çok inançlı bir insan olduğunu söyledim ve o da inancının onu geçmişte zor zamanlarda desteklediğini söyledi" dedi.





Delaware Başsavcısı Beau Biden Amerikan siyasetinin yükselen yıldızlarından biri olarak görülüyordu ve 2016'da Delaware valiliği için adaylığını koymayı planlıyordu ancak sağlık sorunları nedeni ile planları yarıda kaldı.



