Dünya ABDnin yeni adalet bakanı William Barr oldu
AMERİKA

ABD'nin yeni adalet bakanı William Barr oldu

ABD Senatosu, Trump'ın Adalet Bakanlığı için aday gösterdiği William Barr'a onay verdi. Barr, ABD'nin 85. Adalet Bakanı oldu.

Haber Merkezi AA
ABD'nin yeni adalet bakanı William Barr
ABD'nin yeni adalet bakanı William Barr

ABD Senatosu, Başkan Donald Trump'ın Adalet Bakanlığı için aday gösterdiği William Barr'ı onayladı.

Trump'ın Aralık 2018'de adalet bakanlığı görevinden ayrılan Jeff Session'ın yerine aday gösterdiği Barr, Senato'daki oylamada 45 hayır oyuna karşı 54 evet oyu ile ABD'nin 85. Adalet Bakanı oldu.

Oylamada, Senatör Rand Paul hayır oyu veren tek Cumhuriyetçi olurken, Demokrat Senatörler Joe Manchin, Doug Jones ve Kyrsten Sinema, partilerinden ayrı bir kararla evet oyu verdi.

ABD'nin 41'inci Başkanı George H. W. Bush döneminde de aynı görevi yürüten Barr'ın adaylığı, Demokratlar tarafından, özellikle Rusya'nın siber saldırı yoluyla ABD başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddiasıyla başlatılan ve Özel Yetkili Savcı Robert Mueller'in sorumluluğunda yürütülen soruşturmalara engel olacağı gerekçesiyle kabul görmemişti.

Barr ise Mueller'in yönettiği söz konusu soruşturmayı tamamlamasına izin vereceğini, Trump'ın Mueller’in nihai raporunu düzeltmesine izin vermeyeceğini ve ortaya çıkacak bulguları yasalara uygun şekilde halka açıklayacağını belirtmişti.

Demokrat senatörden Trump'a Kaşıkçı çağrısı: Dokümanları ver
DÜNYA
Demokrat senatörden Trump'a Kaşıkçı çağrısı: Dokümanları ver

Trump'tan Suudi Arabistan'a küçük düşürücü sözler
DÜNYA
Trump'tan Suudi Arabistan'a küçük düşürücü sözler
/**/
Faizler daha da düşecek

Faizler daha da düşecek

​Maliye Bakanı Albayrak, İzmir'de konuştu.
Güvenli bölgedesadece Türkiye olmalıdır

Güvenli bölgedesadece Türkiye olmalıdır

Bakan Akar'dan Münih Güvenlik Zirvesi'de önemli açıklama.
Bedelini ödeyecekler

Bedelini ödeyecekler

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan polise saldıran HDP'li vekile tepki.
Eski defterler açıldı

Eski defterler açıldı

MHK başkanı olmasının ardından ortalık karıştı.
Kaynağaçok yaklaştık

Kaynağaçok yaklaştık

Bakan Dönmez: Birkaç hafta içinde bulacağız.
Yeni Şafak okur anketi

Yeni Şafak okur anketi

Anketimize katılarak görüşlerinizi paylaşmanız bizim için çok değerli.
Geri sayım başladı

Geri sayım başladı

​Bu sene TEKNOFEST'e rekor katılım bekleniyor.
Temizliğe devam edeceğiz

Temizliğe devam edeceğiz

​Bakan Çavuşoğlu: Bunun kaçarı, alternatifi yok.

Kadıköy'de yangın paniği

Kadıköy'de yangın paniği

14 katlı bina inşaatındaki yangın 1,5 saatte kontrol altına alındı.
Dolapta saklamayın

Dolapta saklamayın

Bilindiği gibi değil: Faydasından çok zararı var.
Davayı kazandık

Davayı kazandık

Mustafa Cengiz: Ceza ihtimali ortadan kalktı.
Yağmur da kar da sürecek

Yağmur da kar da sürecek

​Meteoroloji'den yurt geneli için önemli uyarı.
Silah sesini çocuk sesleri aldı

Silah sesini çocuk sesleri aldı

​Cerablus, Fırat Kalkanı'yla eski günlerine döndü.
MHK'nın yeni başkanı belli oldu

MHK'nın yeni başkanı belli oldu

Yusuf Namoğlu'nun yerine getirilen isim açıklandı.
WhatsApp ele verdi

WhatsApp ele verdi

FETÖ'cü albay, giysi dolabında yakalanmıştı.
ABD kimi gözleyecek?

ABD kimi gözleyecek?

​NATO toplantısındaki 'gözlemci olalım' teklifi soru işaretlerini de beraberinde getirdi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.