AB’nin Kosova’ya uyguladığı cezai tedbirler kaldırıldı

Cumhurbaşkanı Osmani, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Aralık 2025'teki AB-Batı Balkanlar Zirvesi sonrasında Kosova’ya yönelik tüm AB tedbirlerinin kaldırılması yönünde açıklanan karar temelinde, AB Komisyonu’nun bugün bu kararın tamamen uygulandığını teyit ettiğini aktardı.

“Bu sürecin tamamlanmasına destek veren AB Komisyonu ve üye devletlerdeki tüm ortaklarımıza teşekkür ederim. Bu sayede Kosova halkının yaşamını olumsuz etkileyen haksız tedbirler kaldırılmış oldu.”

Kosova Başbakan Birinci Yardımcısı, Dışişleri ve Diaspora Bakanı Glauk Konjufca da X’ten yaptığı paylaşımda, AB’nin Kosova’ya yönelik uyguladığı tüm tedbirlerin kaldırıldığını ve daha önce askıya alınan tüm mali yardımların serbest bırakıldığını teyit etti.