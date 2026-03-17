AB’nin Kosova’ya uyguladığı cezai tedbirler kaldırıldı

22:28 17/03/2026, Salı
AA
Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, AB'nin ülkesine yönelik 2023'ten beri uyguladığı cezai tedbirleri kaldırdığını duyurdu. Osmani, “Bu sürecin tamamlanmasına destek veren AB Komisyonu ve üye devletlerdeki tüm ortaklarımıza teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, Avrupa Birliği’nin (AB) ülkesine yönelik 2023’ten beri uyguladığı cezai tedbirlerin kaldırıldığını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Osmani, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Aralık 2025'teki AB-Batı Balkanlar Zirvesi sonrasında Kosova’ya yönelik tüm AB tedbirlerinin kaldırılması yönünde açıklanan karar temelinde, AB Komisyonu’nun bugün bu kararın tamamen uygulandığını teyit ettiğini aktardı.

Kararı memnuniyetle karşıladıklarını belirten Osmani,
“Bu sürecin tamamlanmasına destek veren AB Komisyonu ve üye devletlerdeki tüm ortaklarımıza teşekkür ederim. Bu sayede Kosova halkının yaşamını olumsuz etkileyen haksız tedbirler kaldırılmış oldu.”
ifadelerini kullandı.

"AB adaylık" statüsü

Osmani, ülkesinin AB ile yakın işbirliğini sürdürmeye ve
"AB adaylık"
statüsü kazanma yolunda ilerlemeye kararlı olduğunu vurguladı.

Kosova Başbakan Birinci Yardımcısı, Dışişleri ve Diaspora Bakanı Glauk Konjufca da X’ten yaptığı paylaşımda, AB’nin Kosova’ya yönelik uyguladığı tüm tedbirlerin kaldırıldığını ve daha önce askıya alınan tüm mali yardımların serbest bırakıldığını teyit etti.

Konjufca,
“Bunun AB yolumuzda yapıcı bir angajman ve somut ilerleme açısından yeni bir dönemin kapısını açmasını bekliyoruz.”
temennisinde bulundu.

AB, Kosova'ya ülkenin kuzeyinde yaşanan gerilimleri düşürecek adımları atmadığı gerekçesiyle 2023'te birtakım cezai tedbirler uygulamaya başlamıştı. Tedbirler, özellikle Kosova'nın bazı alanlarda AB fonlarından yararlanmasını engelliyordu.



