AP’de Polonyalı vekil Kallas’ın açıklamalarını 'Yahudi karşıtlığı' olarak nitelendirdi

Avrupa Parlamentosu'ndaki (AP) oturumda Polonyalı milletvekili Grzegorz Braun, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas’ı ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan süreçte "etkisiz" olmakla eleştirirken, Komite Başkanı David McAllister, Braun'u "Yahudi karşıtlığıyla" itham etti.

Kallas'ın katılımıyla AP Dış İlişkiler Komitesinde (AFET) yapılan oturum sırasında Braun söz alarak ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları ve İran'ın misillemelerine ilişkin yorumlarda bulundu.

Braun, Kallas'a hitaben "Az önce makamınızın ne kadar gereksiz ve işe yaramaz olduğuna dair harika bir sunum yaptınız. Tüm saygımla söylüyorum, son savaşa baktığımızda durum açık." diye konuştu.





"Bu açıklamaları bir daha tekrarlayamayacaksnız"

Polonyalı vekil, şöyle devam etti:

"Sayın Bayan, az önce makamınızın ne kadar gereksiz ve işe yaramaz olduğuna dair harika bir sunum yaptınız. Tüm saygımla birlikte, son savaşa, silaha baktığımızda durum açık. Silah nerede? ABD Donanması ve Hava Kuvvetleri. Fail kim? Saldırgan kim? Yahudiler, İsrail ve dünyanın dört bir yanındaki Yahudi diasporası. Ve siz, Bayan, sadece susturucusunuz, silah namlusunun ucundaki susturucu. Burada yaptığınız her şey, beni ve tüm dünyayı, tüm Avrupa'yı susturmak için."

Komite Başkanı McAllister ise Braun'un sözünü keserek milletvekilinin "her zaman ilgi çekmeye çalıştığını" söyledi.

Ayrıca McAllister, Braun'a hitaben "Bu komite adına, az önce yaptığınız Yahudi karşıtı açıklamalarınızı tamamen reddediyorum. Bu tür açıklamaları bu komitede bir daha tekrarlamayacaksınız." diye konuştu.





"Çenenizi kapatın"

Braun'un sözlerini daha detaylı açıklaması talebi üzerine McAllister, "Bay Braun, söz sizde değil. Çenenizi kapatın." dedi.

Bunun ardından Braun da "Ben kapa çeneni dediğimde sorun olur mu?" diyerek tepki gösterdi.

McAllister ayrıca, Braun'a 5 kez söz verdiğini ve milletvekilinden "bıktığını" ifade ederek "Bu şekilde davranmaya devam ederseniz, size de aynen böyle davranılacaktır. Bunu videonuza da ekleyin ve seçmenlerinize bir kez daha büyük bir mağdur olduğunuzu söyleyin. Dikkat çekmeye çalışan birisiniz." diye konuştu.





Daha önce AP oturumlarına katılımı yasaklanmıştı

Polonyalı milletvekili Braun, Ocak 2025'te Brüksel'deki AP Genel Kurulunda Holokost kurbanları için düzenlenen oturumdaki 1 dakikalık saygı duruşu başladığı sırada da, "Gazze'deki Yahudi soykırım kurbanları için de dua edelim." demişti.

Saygı duruşunun bitimine doğru yeniden sesi duyulan Braun, "Gazze'deki Yahudi soykırımının kurbanları için dua eden herkese teşekkür ederim." ifadesini kullanmıştı.

Braun, mikrofonu kapatıldıktan sonra güvenlik görevlileri tarafından Genel Kuruldan çıkarılmıştı.

Daha sonra Braun, Genel Kurul'daki olay nedeniyle Ekim 2025'e kadar AP'de düzenlenecek oturumlara katılımının yasaklandığını duyurmuştu.







