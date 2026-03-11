Yeni Şafak
Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei'den skandal destek: 'Dünyanın en Siyonist başkanıyım ve gurur duyuyorum'

08:5311/03/2026, الأربعاء
G: 11/03/2026, الأربعاء
AA
Siyonizm sevici Milei, Arjantin’in "tarihin doğru tarafında durduğunu" söyledi.

Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, New York’taki bir Yahudi üniversitesinde yaptığı konuşmada kendisini "dünyanın en Siyonist başkanı" olarak tanımlayarak bundan gurur duyduğunu ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump’ın daveti üzerine Miami’deki Amerikan Kalkanı Zirvesi’ne katılan Milei, daha sonra New York’taki bir Yahudi üniversitesinde konuşma yaptı.

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarına "tam destek" verdiğini söyleyen Milei, "İran bizim düşmanımızdır, kazanacağız. Dünyanın en Siyonist başkanı olmaktan gurur duyuyorum." ifadesini kullandı.

'ARJANTİN TARİHİN DOĞRU TARAFINDA'

Arjantin’in "tarihin doğru tarafında durduğunu" savunan Milei, "Birçok analist bunun petrol için verilen bir mücadele olduğunu düşünüyor ancak bu argüman kavramsal olarak zayıf ve hatalı. Asıl mesele tamamen jeopolitiktir. Bunun bir boyutu da uluslararası terörizmdir." diye konuştu.

TRUMP'A ÖVGÜLER YAĞDIRDI

Trump’a övgülerde bulunan Milei, "Dünya, Trump’a isabet etmeyen o kurşun sayesinde adeta bir santimetre farkla kurtuldu. Bu inanılmaz. Trump’ın kararı ve cesareti olmasaydı, İran yalnızca Orta Doğu için değil, tüm dünya için risk oluşturacak bir askeri güç elde ederdi." yorumunda bulundu.

Arjantin Devlet Başkanı Milei, İsrail’e destek kapsamında ülkesinin 2026’da Kudüs’te büyükelçilik açacağını duyurmuştu.



