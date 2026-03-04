Siyonist tahrikle İran’a saldırdılar

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Siyonist lobinin tahrikleriyle İran’a hava harekâtı düzenlendiğini belirtti.

“Ev Sahibi Türkiye-Ankara 31 bin 73 Konut Kura Çekim Töreni”ne katılan Erdoğan’ın ana gündemi İsrail ve ABD’nin İran’a başlattığı saldırıydı. Gazze’de, Batı Şeria’da ve işgal altındaki diğer Filistin topraklarında yaşayanların Ramazan'ı yine mahzun bir şekilde karşıladığını anımsatan Erdoğan, “İsrail hükümeti insani yardım girişlerini kasten engelleyerek ekim ayındaki mutabakatı açıkça ihlal ediyor. Ateşkese rağmen son 5 ayda 620’nin üzerinde Gazzeli kardeşimiz İsrail saldırılarında şehit oldu” ifadelerini kullandı.

GERİLİM DALGASI YAYILIYOR

Somali’de, Sudan’da, Arakan’da ve daha pek çok yerde mazlumların Ramazan’ı buruk bir kalple geçirdiğine dikkat çeken Erdoğan, şöyle konuştu: “Bunların üzerine bölgemizdeki gerilim dalgası maalesef günden güne yayılma eğilimi gösteriyor. Geçtiğimiz hafta Afganistan’la Pakistan arasında patlak veren çatışmalara, Siyonist lobinin tahrikleriyle İran’a karşı düzenlenen hava harekâtı eklendi. Körfez’deki kardeş ülkelere yönelik füze ve kamikaze drone saldırıları ise istikrarsızlık ortamını daha da derinleştirdi. Maalesef bu mübarek günlerde bölgemizin farklı noktalarındaki topraklar kan ve gözyaşıyla ıslanmaya devam ediyor.”

BARIŞ ODAKLI DİPLOMASİ

“Coğrafyamızın dört bir ucunda bu hadiseler yaşanırken Türkiye olarak barış, huzur ve istikrar odaklı çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Ülkemizi ve milletimizi bu tehlikelerden uzak tutabilmek için gerekli tüm önlemleri aldık ve alıyoruz. Yürüttüğümüz barış odaklı diplomasiyle sorunların masa başında diyalog ve müzakere yoluyla adil ve hakkaniyetli bir biçimde çözümü için yoğun gayret sarf ediyoruz.”

TÜM İMKANLARIMIZI SEFERBER ETTİK

“Daha fazla kan dökülmeden, ateş daha fazla yayılmadan, kardeş ülkeler arasına daha fazla husumet girmeden bölgemizin bu cendereden bir an önce kurtulması için tüm imkânlarımızı seferber etmiş durumdayız. Sizlerden, dayanışma mevsimi olan Ramazan-ı Şerif'te gönül ve kültür coğrafyamızdaki kardeşlerimizi unutmamanızı bilhassa istirham ediyorum. Hem edeceğiniz dualarla hem de yapacağınız yardımlarla mazlum ve mağdurların yanında olacağınıza yürekten inanıyorum.”





Bu fırsatı heba etmeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'teki iftarda Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusundaki çalışmaları nedeniyle milletvekillerine teşekkür etti. Erdoğan, şunları kaydetti: Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun köşe taşlarından biri terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedefleriyle yürüttüğümüz çalışmalardır. Mili Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu tarihi misyonunu başarıyla yerine getirdi. Türkiye'yi girdiği bu yoldan geri döndürmek isteyenler olacaktır. Biz bunlara aldırmayacağız. Emin ve kararlı ve cesur adımlarla ilerleyeceğiz. Bu fırsatı heba etmeyecek, heba edilmesine izin vermeyeceğiz.





Biz sulhun tarafındayız

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, önceki gün toplanan AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu’nda (MKYK) “Terörsüz Türkiye” süreciyle ilgili değerlendirmeler yaptı. “Terörsüz Türkiye” çalışmalarında kısa sürede kayda değer mesafe alındığını belirten Erdoğan, kurmaylarına “Terörsüz Türkiye sürecinde yeni bir aşama başlayacak ve Meclis bu yeni aşamada da lokomotif rol üstlenecek. Bu nedenle sürecin hassasiyetle yürütülmesi gerekiyor. Siz de çalışmalarınızı ona göre yapın. Süreci size emanet ediyorum” mesajı verdi.

İÇ CEPHE VURGUSU

AK Parti MKYK toplantısının en önemli gündem maddelerinden birisi de ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları oldu. Süreci yakından takip ettiklerini vurgulayan Erdoğan, Türkiye’de iç cepheyi tahkim etmenin önemine vurgu yaptı. Sürecin sahada daha iyi anlatılması gerektiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Biz sulhun tarafındayız. Önceliğimiz ateşkesin sağlanması ve diyalog kapısının açılmasıdır. Bu hassas süreçte ülkemizin ve vatandaşlarımızın güvenliğiyle ilgili tüm tedbirleri de alıyoruz” dedi.

GÜLÜMSETEN DİYALOG

Öte yandan Erdoğan’ın toplantının ardından yanına gelen bir MKYK üyesinin kızıyla yaşadığı diyalog gülümsetti. Elinde oyuncak bebeğiyle yanına gelen küçük kıza Erdoğan, harçlık verdi. Küçük kız da aldığı harçlığı kucağındaki bebeğine verdi. Bunun üzerine Erdoğan, “Ona niye veriyorsun, ben sana verdim. Ama dedenin elini öpmedin” dedi. Bunun üzerine sevimli kız, Erdoğan’ın elini öptü.



