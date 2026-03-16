AB'den Çin ve İran şirketlerine siber saldırı yaptırımı

18:1816/03/2026, Pazartesi
AA
Avrupa Birliği
Avrupa Birliği Konseyi, üye ülkelere yönelik gerçekleştirdiği siber saldırı nedeniyle, Çin merkezli iki şirkete ve İran merkezli bir şirkete yaptırım kararı aldıklarını duyurdu. Yapılan açıklamada, çok sayıda AB vatandaşının etkilendiği bildirilirken, AB vatandaşları ve şirketlerin, bu kişi ve kuruluşlara ekonomik kaynak sağlamasının yasaklandığı aktarıldı.

Avrupa Birliği (AB), üye ülkelere yönelik siber saldırılar nedeniyle Çin merkezli iki şirket ile İran merkezli bir şirkete yaptırım uygulama kararı aldı.

AB Konseyi'nden yapılan açıklamada, Çin merkezli Integrity Technology Group ve Anxun Information Technology ile İran merkezli Emennet Pasargad adlı şirketlerle birlikte 2 kişinin yaptırım listesine alındığı bildirildi.

Açıklamada, Çin merkezli Integrity Technology Group'un AB üyesi ülkeler başta olmak üzere Avrupa ve dünya genelinde cihazlara sızmak ve erişim sağlamak amacıyla kullanılan ürünler sağladığı, şirket desteğiyle 2022-2023 döneminde 6 AB üyesi ülkede 65 binden fazla cihazın hacklendiği kaydedildi.


Çok sayıda AB vatandaşı etkilendi

Çin merkezli Anxun Information Technology'nin ise AB üyesi ülkeler ve üçüncü ülkelerdeki kritik altyapı ve kritik işlevleri hedef alan
"hackleme hizmetleri"
sunduğu ifade edilen açıklamada, yaptırım listesine alınan iki Çinli kişinin de şirketin kurucu ortakları olduğu ve AB üyesi ülkeleri etkileyen siber saldırılardan sorumlu tutuldukları kaydedildi.

Açıklamada, İran merkezli Emennet Pasargad şirketinin ise Fransa'da bir abone veri tabanına yasa dışı erişim sağladığı ve bu verileri satışa çıkardığı belirtildi. Şirketin ayrıca 2024 Paris Olimpiyat Oyunları sırasında dezenformasyon yaymak amacıyla reklam panolarını ele geçirdiği anımsatılan açıklamada, İsveç'te de bir SMS hizmetini hedef alarak çok sayıda AB vatandaşını etkilediği bildirildi.


Fon veya kaynak sağlanması yasaklandı

Yaptırım listesine alınan kişi ve kuruluşların AB'deki varlıkları dondurulurken, AB vatandaşları ve şirketlerinin bu kişi ve kuruluşlara fon veya ekonomik kaynak sağlaması yasaklandı.

Listede yer alan kişilere ayrıca AB ülkelerine giriş veya AB topraklarından transit geçiş yasağı uygulanıyor.

Son kararla birlikte AB'nin siber yaptırım rejimi kapsamında kısıtlama uygulanan kişi sayısı 19'a, kuruluş sayısı ise 7'ye yükseldi.



