Fitch'ten İran'daki duruma ilişkin açıklama: ABD'de kamu finansmanı kurumları için siber risk yükseldi



Fitch Ratings, ABD’de kamu finansmanı kuruluşlarının İran çatışması nedeniyle artan siber saldırı riskiyle karşı karşıya olduğunu bildirdi. Açıklamada, Iran ve bağlantılı grupların ABD’de kamu kurumları ile kritik altyapılara yönelik DDoS ve benzeri siber misilleme saldırılarını artırabileceği uyarısında bulunuldu.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, ABD'de kamu finansmanı kuruluşlarının İran çatışması nedeniyle artan siber riskle karşı karşıya olduğunu bildirdi.

Fitch'ten yapılan açıklamada, İsrail ve ABD'nin 28 Şubat'ta İran'a yönelik başlattığı saldırıların, İran ve bağlantılı gruplar tarafından ABD kamu finansmanı kurumlarına yönelik siber misillemelerin artmasına yol açabileceği belirtildi.

Açıklamada, İran devleti destekli aktörler, hacktivist gruplar ve tek başına hareket eden saldırganların ABD'deki kamu kurumlarını ve kritik altyapıyı daha sık hedef alabileceği aktarıldı.

Dağıtık hizmet engelleme (DDoS) saldırıları, finansal motivasyonlu kampanyalar ile fiziksel aksaklık veya yıkım yaratmayı amaçlayan saldırıların riskler arasında yer aldığı belirtilen açıklamada, elektrik veya su sistemleri gibi altyapılara yönelik saldırıların diğer sektörler için de zincirleme riskler oluşturabileceği kaydedildi.


