MOSSAD'a sosyal medya operasyonu: Türkiyeyi hedef alan X hesapları kapatıldı

12/03/2026, Perşembe
G: 12/03/2026, Perşembe
İletişim Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalarda Mossad ile bağlantılı olduğu tespit edilen 4 hesaba erişim engeli getirildi.
İletişim Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalarda Mossad ile bağlantılı olduğu tespit edilen 4 hesaba erişim engeli getirildi.

İran’a yönelik ABD-İsrail saldırılarının ardından Türkiye’yi hedef alan dijital provokasyonlara karşı adım atıldı. Mossad bağlantılı 4 sosyal medya hesabına Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı kararıyla erişim engeli getirildi. Yapılan ağ analizleriyle söz konusu hesapların tüm bağlantı ve irtibatları da tespit edildi.

Türkiye’ye yönelik dijital psikolojik harekât faaliyetleri yürüten ve Mossad ile bağlantılı olduğu değerlendirilen sosyal medya hesaplarına müdahale geldi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında, yurtdışı menşeili olduğu belirlenen ve İsrail istihbaratıyla bağlantılı olduğu değerlendirilen bazı sosyal medya hesapları tespit edildi. Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından yürütülen teknik ve istihbari incelemelerde söz konusu hesapların Türkiye’yi hedef alan içerikler paylaştığı belirlendi.

Yapılan incelemelerde hesapların kamuoyunda panik ve güvensizlik oluşturmayı amaçlayan psikolojik harekât faaliyetleri yürüttüğü, bölgedeki gelişmeleri manipüle ederek Türkiye aleyhine algı operasyonu oluşturmaya çalıştığı ve sistematik şekilde dezenformasyon içerikleri ürettiği tespit edildi.

4 hesap erişime kapatıldı

Yürütülen çalışmalar sonucunda @AmIsrChai, @GileadMeir, @israelKurdish ve @welat_mehdi isimli sosyal medya hesaplarına Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı kararıyla erişim engeli getirildi.

Dijital bağlantıları ortaya çıkarıldı

Yetkililer, Mossad ile bağlantılı olduğu değerlendirilen söz konusu hesapların dijital ağlarının da kapsamlı şekilde incelendiğini bildirdi. Yapılan ağ analizleriyle hesapların tüm bağlantı ve irtibatlarının tespit edildiği, soruşturmanın çok boyutlu olarak sürdürüldüğü öğrenildi.



