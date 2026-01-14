Yeni Şafak
İsrail'in ve etki ajanlarının sosyal medyadaki 5. kol faaliyetleri deşifre oldu: Altay Cem Meriç 'arı kovanına çomak soktu'

Ersin Çelik
13:0814/01/2026, Çarşamba
G: 14/01/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
Yeni Şafak İnternet Yayın Yönetmeni Ersin Çelik’in konuğu olan Doktor-Yazar Altay Cem Meriç, sosyal medyada milyonlarca kişiye ulaşan hesapların arka planındaki karanlık ağları ifşa etti. Hesapların çoğunun İsrail merkezli olduğuna vurgu yapan Meriç, "İslam düşmanlığı yapanların büyük bir kısmı aslında ateist değil, birer İsrail aparatı" diyerek dijital dezenformasyonun boyutlarını gözler önüne serdi.

Yeni Şafak yazarı Ersin Çelik ile yazar Altay Cem Meriç, Twitter ve Instagram’daki büyük hesapların nasıl çalıştığını, kimleri hedef aldığını ve özellikle dindar, milliyetçi ve genç kitlelerin nasıl manipüle edildiğini somut örneklerle anlattı.

"Köpeksiz köyde değneksiz dolaşıyorlardı"

Sosyal medyada son günlerin en çok konuşulan ismi Altay Cem Meriç, Ersin Çelik ile yaptığı röportajda, dijital dünyada "5. kol faaliyeti" yürüten yapıların nasıl çalıştığını anlattı. Özellikle Müslüman kimlikli profilleri itibarsızlaştırmak için organize bir saldırı yapıldığını belirten Meriç, "Bunlar köpeksiz köyde değneksiz dolaşıyorlardı, herkesi sindiriyorlardı. Ama artık bu kadar rahat hareket edemeyecekler. İfşa oldular ve kamuoyu artık bunu gördü" dedi.

Ateist değil pro-İsrail aparatı

Meriç, özellikle 7 Ekim sonrası sosyal medyadaki dezenformasyon ağının nasıl hızlandığına dikkat çekerek çarpıcı bir örnek verdi:

"Ateizm Derneği ismiyle odaya giren adam Tel Aviv’de, Peygamberimize hakaret ediyor. Bakıyorsun bu adam ateist falan değil, direkt pro-İsrail. Sosyal medyada 'Türkçü' görünüp Türkmen Dağı’ndaki Türkmenlerin düşmanlığını yapan, Arap olan Esed’i savunan hesaplar var. Mossad tişörtü giyip 'Siz Araplaşmışsınız' diyerek milleti birbirine vurduruyorlar. Bu bir saha faaliyetidir."

Fonlarla dezenformasyon ekonomisi: 8 Tweet, 2.5 milyon lira

Haberin en dikkat çeken kısımlarından biri de bu ağların finansal boyutu oldu. Meriç, ifşaladığı hesaplardan BPT isimli hesaba İBB'nin kestiği faturalara değinerek, "Bir tanesi 8 adet fatura kesmiş, toplamda 2,5 milyon lira civarında. Oturarak yapılan işler bunlar. Büyük bir para ve etki ağı var. Tek bir merkezden yönetilen 45-50 tane hesaptan bahsediyoruz. Gündemi halk değil, bu ağlar belirliyor" ifadelerini kullandı.

"İslam korkakların dini değil"

Altay Cem Meriç, ifşası sonrası ortaya çıkan sosyal medyadaki bu kirli operasyon ağına karşı durmanın bir inanç borcu olduğunu vurguladı. Ersin Çelik'in "Gazze bize bunu göstermedi mi?" sorusu üzerine Meriç, sosyal medyadaki etki ajanlarını fark etmesine Gazze sürecinin sebep olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı;

"Bugün bu meseleleri konuşabiliyorsak, Gazze'deki o insanların şehadeti sayesindedir. Onlar orada şehit olmasaydı, ben bu 'pro-İsrail' dezenformasyon ağını bu kadar net göremezdim. İslam korkakların dini değildir. Korkaklıkta zillet vardır; korkan bir adam ancak kuyruk olur. İslam hakim bir dindir, mahkum değil. Bizim tanıdığımız ana figürlerin hiçbiri, ne Hz. Ömer ne Hz. Ali korkaktı. Korkmamak lazım."

"İslam ile derdi olanın Türklükle derdi vardır"

Toplumun birliktelik gücünü zayıflatmak için "İslamsız Türklük" kavramının bilinçli yayıldığını söyleyen Meriç, "Anadolu’da Türk demek, İslam demektir. Bu coğrafyanın birliğini bozmak için önce bu çatıyı yıkmak istiyorlar. Ama bu cesaret artık bulaşıcı hale gelmeli" diyerek gençleri uyanık olmaya davet etti.



