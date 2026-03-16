Provokasyon şebekesine operasyon: Türkiye’yi hedef alan 21 hesap engellendi

Türkiye’yi hedef alan dezenformasyon ve psikolojik harekât faaliyetlerine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 21 sosyal medya hesabına daha erişim engeli getirildi.

Edinilen bilgilere göre, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve cumhuriyet başsavcılıklarının koordinasyonunda yürütülen incelemelerde, İran’a yönelik ABD ve İsrail saldırılarının ardından Türkiye’yi hedef alan sosyal medya hesapları yakın takibe alındı.

FETÖ ile bağlantıları tespit edildi

Yapılan tespitlerde, aralarında FETÖ iltisaklı olduğu değerlendirilen hesapların da bulunduğu 21 sosyal medya hesabının psikolojik harekât ve algı operasyonu niteliğinde paylaşımlar yaptığı belirlendi. Söz konusu hesapların manipülatif içeriklerle Türkiye’ye yönelik karalama kampanyaları yürüttüğü ve kamuoyunda bilgi kirliliği oluşturmayı amaçladığı ifade edildi.

İncelemelerde ayrıca bazı hesapların sosyal medya üzerinden mezhep eksenli tartışmaları körükleyerek toplumsal gerilim üretmeye çalıştığı da tespit edildi.

Bu kapsamda ilgili hesaplara erişim engeli getirilirken, hesap kullanıcıları hakkında da adli soruşturma başlatıldı.

Dijital provokasyonlar yakın takipte

Güvenlik kaynakları, özellikle bölgesel gelişmelerin ardından Türkiye’yi hedef alan dezenformasyon ve psikolojik harekât faaliyetlerinde artış gözlendiğini belirtti. Dijital mecralarda yürütülen provokatif girişimlerin yakından takip edildiğini vurgulayan kaynaklar, kamuoyunu yanıltmaya yönelik manipülatif içeriklerin tespit edilmesi halinde hem erişim engeli hem de adli süreçlerin hızla devreye alındığını kaydetti.

400’den fazla hesaba engel

Amerika ve İsrail’in İran’a saldırıları başlattığı 28 Şubat’tan bu yana 400’den fazla sosyal medya hesabına erişim engeli getirildiği öğrenildi.