Afrin'de PKK üyesi iki kadın canlı bomba eylem öncesi bombalarla yakalandı

İşgalci İsrail güçleri Filistinli protestoculara saldırdı

İşgalci İsrail güçleri, Filistin'in El Halil kentinde yer alan El-Şuhada Caddesi'ndeki kontrol noktasının girişinde protesto düzenleyen Filistinli göstericilere saldırdı. El-Halil kentinde bulunan eski bir mezarı basan İsrailli yerleşimcileri protesto eden ve kentte girişin yasaklandığı bazı mahalle ile sokakların açılmasını talep eden Filistinli göstericiler, ellerinde Filistin bayrakları ve İsrail işgalini kınayan pankartlar taşıdı. Protestoculara saldıran İsrail askerleri ise, Filistinli göstericilere şiddet uygulayarak gösteriyi engellemeye çalıştı. İşgalci İsrail güçlerinin protestoya baskın anı ise kameralara yansıdı.