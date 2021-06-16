Dünya Alman iç istihbarat raporunda PKK vurgusu On binden fazla üyesi var 16,5 milyon euro haraç topladı
AVRUPA

Alman iç istihbarat raporunda PKK vurgusu: On binden fazla üyesi var 16,5 milyon euro haraç topladı

Almanya'da iç istihbarattan sorumlu olan Anayasayı Koruma Teşkilatının 2020 Raporu'nda terör örgütü PKK'ya ilişkin çarpıcı detaylar yer aldı. 12 sayfalık rapora göre, PKK'nın Almanya'da 14 bin 500 üyesi bulunuyor. Terör örgütünün ayrıca 16,5 milyon euro yardım ve haraç topladığı da vurgulandı.

Haber Merkezi AA
Alman iç istihbarat raporunda PKK vurgusu: On binden fazla üyesi var 16,5 milyon euro haraç topladı
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İçişleri Bakanı Bakanı Horst Seehofer tarafından kamuoyuna tanıtılan ve Anayasayı Koruma Teşkilatınca hazırlanan 420 sayfalık raporda, şiddetin PKK'nın stratejik bir seçeneği olmaya devam ettiği vurgulandı.

"Almanya'da şiddet uygulayabilirler"

PKK'nın Almanya'daki en büyük yabancı aşırılık yanlısı grup olmaya devam ettiği belirtilen raporda, terör örgütünün Almanya'da kendi açısından gerekli görmesi durumunda şiddet uygulayabilecek durumda olduğuna işaret edildi.

"16,5 milyon euro haraç topladılar"

Terör örgütü PKK'ya 12 sayfa ayrılan raporda, eli kanlı örgütün Almanya'da 14 bin 500 üyesi bulunduğu, 16,5 milyon euro yardım ve haraç topladığı ifade edildi.

Raporda yer alan diğer önemli başlıklar

Raporda, 2013'ten bu yana Almanya'dan PKK'ya katılmak üzere 290 kişinin Türkiye, Kuzey Irak ve Suriye'nin kuzeyine gittiği aktarılarak, bunlardan 32'sinin öldüğü ve 150'sinin de Almanya'ya geri döndüğü kaydedildi.

Terör örgütü PKK'nın Almanya’da gençlerin beyinlerini yıkadığı vurgulanan raporda, örgütün sosyal medyayı aktif kullanarak örgüte militan devşirme peşinde olduğu belirtildi.

İstihbarat raporunda, Almanya'da "sözde festival" adı altında düzenlenen etkinliklerin, terör örgütünün propagandasını yayma ve militanları arasındaki kaynaşmayı sağlaması için yapıldığı kaydedildi.

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