Dünya Almanya HDP PKK ile arasına mesafe koymalı
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Almanya: HDP PKK ile arasına mesafe koymalı

Almanya Dışişleri Bakanlığı, HDP'ye açılan kapatma davasına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "HDP'nin AB'nin terör örgütü listesinde yer alan PKK ile arasına net şekilde mesafe koymasını bekliyoruz." ifadelerine yer verdi.

Haber Merkezi AA
Arşiv.
Arşiv.

Almanya Dışişleri Bakanlığı'ndan HDP'nin kapatılma davasına ilişkin yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin Avrupa Konseyi üyesi ve Avrupa Birliği üyeliğine aday ülke olarak taahhüt ettiği en yüksek demokratik ve anayasal standartlara uymasının beklendiği kaydedildi.

"HDP terör örgütü PKK ile arasına mesafe koymalı"

Açıklamada, HDP'den beklentilerinin de AB'nin terör örgütü listesinde yer alan PKK ile arasına net bir şekilde mesafe koyması olduğu vurgulanarak, "HDP'nin AB'nin terör örgütü listesinde yer alan PKK ile arasına net şekilde mesafe koymasını bekliyoruz." ifadesi kullanıldı.

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