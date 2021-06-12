PKK'ya destek olmak için Irak'a gitmeye çalışan Almanlara havalimanında müdahale

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Irak'ın kuzeyinde yer alan terör unsurlarına düzenlediği operasyonlarda köşeye sıkışan PKK'lılara destek olmak isteyen 27 kişi, Düsseldorf Havaalanı'nda toplandı.
Kendilerine sözde "Barış Heyeti" adını veren gruba Alman polisi müdahale etti.
7 kişiye yurt dışı yasağı
EHA Medya'da yer alan habere göre, Almanya milletvekillerinin de aralarında yer aldığı 7 kişiye yurt dışına çıkış yasağı kondu.
"Türkiye ilişkiler" gerekçe gösterildi
Alman polisi heyetin engellemesine, "Türkiye ile ilişkiler olumsuz etkilenebilir" gerekçesini gösterildi.