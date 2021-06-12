Dünya PKKya destek olmak için Iraka gitmeye çalışan Almanlara havalimanında müdahale
AVRUPA

PKK'ya destek olmak için Irak'a gitmeye çalışan Almanlara havalimanında müdahale

Terör örgütü PKK'ya destek vermek maksadıyla Almanya'dan Irak'ın kuzeyinde yer alan Erbil'e gitmek isteyen aralarında Alman parlamenterlerin de yer aldığı 27 kişilik gruba, Düsseldorf Havalimanı'nda müdahale edildi. Gözaltılara "Türkiye ile ilişkilerin olumsuz etkilenmesi" gerekçe gösterildi.

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PKKya destek olmak için Iraka gitmeye çalışan Almanlara havalimanında müdahale
Almanya'da gözaltına alınan PKK sempatizanları

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Irak'ın kuzeyinde yer alan terör unsurlarına düzenlediği operasyonlarda köşeye sıkışan PKK'lılara destek olmak isteyen 27 kişi, Düsseldorf Havaalanı'nda toplandı.

Kendilerine sözde "Barış Heyeti" adını veren gruba Alman polisi müdahale etti.

7 kişiye yurt dışı yasağı

EHA Medya'da yer alan habere göre, Almanya milletvekillerinin de aralarında yer aldığı 7 kişiye yurt dışına çıkış yasağı kondu.

"Türkiye ilişkiler" gerekçe gösterildi

Alman polisi heyetin engellemesine, "Türkiye ile ilişkiler olumsuz etkilenebilir" gerekçesini gösterildi.

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