PKK'ya destek olmak için Irak'a gitmeye çalışan Almanlara havalimanında müdahale

ABD Başkanı Biden gazetecileri masadan kovdurdu

G7 Zirvesi nedeniyle İngiltere'ye giden ABD Başkanı Joe Biden ve eşi Jill Biden, bulundukları otelin restoranında oturan gazetecileri, korumalarına verdikleri talimatla yerinden kaldırdı.



ABD Başkanı Joe Biden, G7 Zirvesi'ne katılmak üzere İngiltere'nin Cornwall kentine gitti. Dünya liderleriyle çeşitli temaslarda bulunmasının ardından konakladıkları otele dönen Biden, eşi ile birlikte restorana indi. Oturmak istedikleri masada BBC muhabirlerinin oturduğunu gören Biden çifti, korumalarına verdikleri talimatla basın mensuplarını yerinden kaldırdı.



Biden, korumalar ve otel personeli tarafından masaları boşaltılan muhabirleri gülümseyerek izledi. Masadan kaldırıldığı sırada kendisini izleyen Biden'la konuşan BBC muhabirinin eşyalarını toplayarak gittiği o anlar, sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı.













