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Dünya Alman market zinciri reklamında Türk komşuluk ilişkisi işlendi
AVRUPA

Alman market zinciri reklamında Türk komşuluk ilişkisi işlendi

Almanya'nın ünlü bir market zinciri, Noel ve yeni yıl için hazırladığı reklam filminde koronavirüs salgını ve yalnızlık temasını işledi. Rreklam filminde Türk komşuluk ilişkilerine de vurgu yapıldı.

Haber Merkezi DHA
Reklam filminde Türk komşuluk ilişkileri, Türk sıcaklığı ve ikram severliği işlendi.
Reklam filminde Türk komşuluk ilişkileri, Türk sıcaklığı ve ikram severliği işlendi.

Almanya'nın ünlü bir market zinciri, Noel ve yeni yıl için hazırladığı reklam filminde koronavirüs salgını ve yalnızlık temasını işlerken, Türk komşuluk ilişkilerine de vurgu yaptı.
TÜRK AİLE BAKLAVA İKRAM EDİYOR

Alman marketler zinciri EDEKA, yeni reklam filminde Türklerin komşuluk ilişkilerine dikkat çekti. Reklamın senaryosuna göre; disiplinli bir Alman olan Schmidt çevresine mesafeli duruşuyla dikkat çekiyor. Yalnız başına yaşayan Schmidt, kendisine Türk aile tarafından ikram edilen baklavayı ilk önce reddediyor. Ardından koronavirüse yakalandığı öğrenilen Schmidt için Türk ailenin çocuklarının yemek hazırlayarak evine götürdüğü görülüyor, hasta adam kendisi için hazırlanan yemekleri ve baklavayı gördükten sonra ise duygulanıyor. Reklam, Türkçe olarak ‘Dünyada en güzel şey dost edinmek’ sözleriyle sonlanıyor. Noel için hazırlanan, koronavirüs ve yalnızlık temalarına dikkat çeken reklam sosyal medyada yüz binlerce kez izlenirken, 2 günde binlerce beğeni topladı.

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