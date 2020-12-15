Avrupa Konseyi'nden Almanya'ya yolsuzluk çağrısı Avrupa Konseyi'nden Almanya'ya çağrı: Yolsuzlukla mücadele için açık kurallar belirle Avrupa Konseyi bünyesinde faaliyet gösteren "Yolsuzluğa Karşı Devletler Grubu" (GRECO), Almanya'ya "yolsuzlukla mücadele için açık kurallar belirlemesi" çağrısında bulundu. Raporda, Alman medyasının son yıllarda hükümetteki üst düzey yetkililer ile şirketler arasındaki yakın ilişkiye odaklandığı aktarıldı. Almanya'da kamuoyunun bu konuda sert kuralların getirilmesinden yana olduğu gibi göründüğü belirtilen raporda ayrıca, bakanların ve devlet sekreterlerinin özel çıkarları ile makamları arasındaki ilişkinin kamuoyuna açık şekilde açıklanması gerektiğinin altı çizildi.

Haber Merkezi 15 Aralık 2020, 18:33 Son Güncelleme: 15 Aralık 2020, 18:57 AA