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Dünya Avrupa Konseyinden Almanyaya çağrı Yolsuzlukla mücadele için açık kurallar belirle
AVRUPA

Avrupa Konseyi'nden Almanya'ya yolsuzluk çağrısı

Avrupa Konseyi'nden Almanya'ya çağrı: Yolsuzlukla mücadele için açık kurallar belirle

Avrupa Konseyi bünyesinde faaliyet gösteren "Yolsuzluğa Karşı Devletler Grubu" (GRECO), Almanya'ya "yolsuzlukla mücadele için açık kurallar belirlemesi" çağrısında bulundu. Raporda, Alman medyasının son yıllarda hükümetteki üst düzey yetkililer ile şirketler arasındaki yakın ilişkiye odaklandığı aktarıldı. Almanya'da kamuoyunun bu konuda sert kuralların getirilmesinden yana olduğu gibi göründüğü belirtilen raporda ayrıca, bakanların ve devlet sekreterlerinin özel çıkarları ile makamları arasındaki ilişkinin kamuoyuna açık şekilde açıklanması gerektiğinin altı çizildi.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Yolsuzluğa Karşı Devletler Grubu'nun (GRECO) yayımladığı raporda, Almanya'nın yolsuzlukla mücadele konusunda "sağlam" yapıya sahip olduğunu ancak üst düzey görevlerde bulunan yetkililerle ilgili yolsuzluk konusunda karşılaşılan sorunların çözümü için hukuki ve siyasi düzenlenmelerin yapılması gerektiği belirtildi.

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Üst düzey hükümet yetkilileri ile şirketler arasında yakın ilişki

Raporda, Alman medyasının son yıllarda hükümetteki üst düzey yetkililer ile şirketler arasındaki yakın ilişkiye odaklandığı aktarıldı.

Açık kurallar belirlenmeli

  • Eski bakanların lobicilik faaliyetlerinin federal hükümetinin gündemine etkisi konusunda şeffaf olunması gerektiği ifade edilen raporda, Almanya'ya "yolsuzlukla mücadele için açık kurallar belirlemesi" çağrısı yapıldı.

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Kamuoyuna yeterli bilgiler paylaşılmalı

Raporda, ülkede üst düzey pozisyonlarda bulunan yetkililerin, hükümetin çalışmalarını etkilemeye çalışan lobicilerle ilişkisi hakkında kamuoyuna yeterli bilgilerin paylaşılması gerektiği kaydedildi.

  • Almanya'da kamuoyunun bu konuda sert kuralların getirilmesinden yana olduğu gibi göründüğü belirtilen raporda, bakanların ve devlet sekreterlerinin özel çıkarları ile makamları arasındaki ilişkinin kamuoyuna açık şekilde açıklanması gerektiğinin altı çizildi.
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