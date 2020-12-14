Volkswagen yönetimine ilk kez bir Türk girdi

Dünyanın en büyük otomobil üreticisi Volkswagen bir ilke imza attı. 2019 yılında BMW'den transfer ettiği Murat Aksel'i yönetim kuruluna atadı. Bu kararla Volkswagen'in yönetim kuruluna ilk kez bir Türk girmiş oldu.

Murat Aksel kimdir?

47 yaşındaki Murat Aksel, Almanya’nın Kaiserslautern Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümü mezunu. Mesleki kariyerine 1998’de Opel’in Rüsselsheim’daki merkezinde başlayan Aksel, kariyerinde hızla yükseldi. Opel’den 2001 yılında sorumlu yönetici olarak General Motor ve Turin’de Fiat’a transfer olan Aksel, buradan General Motor’un elektrikli araçlardan sorumlu yöneticisi olarak Çin’e gitti. 2009’da ise tedarik ve satıştan sorumlu yönetici olarak BMW’ye transfer oldu. Aksel 2019 yılında da Volkswagen'e geçti.