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Ekonomi Almanların Utanç Havalimanı inşaatı 14 yıl sonra tamamlandı İstanbul Havalimanından 3 kat daha küçük
DÜNYA EKONOMİSİ

Almanya'da 14 yıldır inşaatı devam eden Berlin Brandenburg Havalimanı sonunda tamamlandı

Almanların 'Utanç Havalimanı' inşaatı 14 yıl sonra tamamlandı: İstanbul Havalimanı'ndan 3 kat daha küçük

Yapımı yılan hikayesine dönen Almanların Havacılık yatırımı Berlin Brandenburg Havalimanı’nın 31 Ekim 2020 tarihinde açılacağı duyuruldu. 4 yıl gibi rekor bir sürede tamamamlanan İstanbul Havalimanı’nın üçte biri büyüklüğünde olmasına rağmen 9 yıl gecikmeyle tam 14 yılda tamamlanan Branderburg Havalimanı 3,4 milyar Euro’luk ek maliyetle açılacak. Toplam 10 milyar Euro maliyetli ve 90 milyon yolcu kapasiteli İstanbul Havalimanı kısa bir sürede hizmete girerken Brandenburg Havalimanı 6 milyar Euro’dan fazlaya mal oldu. Havalimanının Yönetim Kurulu Başkanı Daldrup, tamamlandığı belirtilen proje ile ilgili yaptığı açıklamada "Projenin hem 9 yıl gecikmesi hem de ek maliyetleri nedeniyle büyük bir açılışı hak etmediğini" söyledi.

Haber Merkezi İHA
Berlin Brandenburg Havalimanı
Berlin Brandenburg Havalimanı

Hem dünyada hem de Türkiye içinden çeşitli karşı çıkmalara rağmen finansal engel çıkarmalara rağmen 4 yılda tamamlanan ve toplam 10 milyar Euro’ya mal olana İstanbul Havalimanı havacılık sektöründe dünyanın en önemli projeleri arasında yer almayı başardı. Almanya’da yapımına 2006 yılında başlanan ve 2011 yılında bitirilmesi planlanan Berlin Brandenburg Havalimanı ise 5 kez ertelendikten sonra 31 Ekim tarihinde açılışı gerçekleştirilecek. Geçtiğimiz günlerde basın lansmanı yapılan Brandenburg Havalimanı 31 Ekim 2020 tarihinde resmi açılışını yapacağını duyurdu. Son aşama hazırlıklarının devam ettiği Brandenburg Havalimanı’nda günde bin figüran yolcu ve 450 personelle denemeler sürdürülüyor. Denemeler için 10 bin figüran yolcu ve 8 bin bagaj kullanılarak eksikler gideriliyor.

Almanlar 13 yıl önce başladığı Berlin havalimanı inşaatını bitiremiyor
DÜNYA
Almanlar 13 yıl önce başladığı Berlin havalimanı inşaatını bitiremiyor

AÇILIŞI 9 YIL GECİKTİ: TEKNİK AKSAKLIKLAR VE YOLSUZLUKLAR ORTAYA ÇIKTI

İstanbul Havalimanının üçte biri büyüklüğünde olmasına rağmen tam 14 yılda bitirilebilen ve normal maliyetinden daha fazla bir bütçeyi ek maliyet olarak harcayarak açmayı hazır hale getirdi. Berlin Brandenburg Havalimanı inşaatı 15 yıllık bir planlamanın ardından 2006 yılında başlanmıştı. Projenin ilk olarak 2011 yılında tamamlanması planlanıyordu. Ancak yapımda ortaya çıkan teknik aksaklıklar ve yolsuzluk skandalları açılışın 9 yıl gecikmesine neden oldu. Açılışı tam 5 kez ertelendi. Yaşanan sorunlar nedeniyle 2.6 milyar Euro harcanması planlanan havalimanı için yıllar içinde toplamda 6 milyar Euro harcandı. Bu haliyle proje tam 3,4 milyar Euro ek maliyetle bitirebildi. Havalimanı açıldığı haliyle yıllık 27 milyon yolcuya hizmet verecek. Ancak ihtiyaç halinde bunun 45 milyona çıkarılması için projeler bulunuyor.

Berlin Brandenburg Havalimanı


Tegel Havalimanı ise 8 Kasım 2020 de kapatılacak
Berlin’in üç havalimanının (Tempelhof , Tegel ve Schönefeld) kademeli olarak kapanması planlanmıştı. Bu doğrultuda Tempelhof Havalimanı 2008 yılında kapatıldı. Tegel Havalimanı ise 8 Kasım 2020 de kapatılacak. Geciken yeni havalimanının terminal kapasitesinin yetersiz kalacağı düşünüldüğü için, Schönefeld Havalimanı’nın yeni havalimanına dahil edilmesine karar verildi. Halen hizmette olan Berlin Schönefeld Havalimanı’nın arazisine inşa edilen yeni havalimanı BER, Schönefeld Havalimanı altyapısının bir kısmını da kullanacak. Schönefeld’in ana terminal binası kapsamlı bir tadilattan sonra ‘Terminal 5’ adıyla Berlin Brandenburg Havalimanı kapsamına alındı. Yeni terminal binaları T1 ve T2 sabit hatlara, eski T5 ise tatil ve Charter uçuşlarına hizmet verecek.

Berlin’in 13 yıllık 'hayalet havalimanı'
DÜNYA
Berlin’in 13 yıllık 'hayalet havalimanı'

ALMAN MÜHENDİSLER KENDİLERİNDEN UTANIYOR

BER Genel Müdürü Prof. Dr. Engelbert Lütke Daldrup, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada havalimanı inşasında Berlin ve Almanya genelinde alay konusu olduklarını ve Alman mühendisler olarak kendilerinden utandıklarını söyledi. Daldrup, başta 2 milyar 700 milyon euro olarak öngörülen inşa masraflarının 6 milyar Euro’ya çıkmasının da kabul edilebilir olmadığını belirtti. Genel Müdür, bununla birlikte korona pandemisi nedeniyle BER’in federal hükumet ile Berlin ve Brandenburg eyaletinin sağlayacağı 260 milyonluk ek kaynağa ihtiyaç duyulduğunu kaydetti. Daldrup, pandeminin gelişimi ve hava trafiğinin durumuna göre 2024 senesine kadar desteğe ihtiyaçları olacağını açıkladı. Lütke Daldrup yeni havalimanının açılışında büyük bir kutlama düzenlenmeyeceğinin altını çizdi ve "Büyük bir parti yok. Sadece açacağız" dedi.

3 KATI BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ İSTANBUL HAVALİMANI REKOR SÜREDE TAMAMLANDI

  • Başladığı günden beri tüm dünya da tepki çeken çeşitli finansal engellemelerle karşı karşıya kalan İstanbul Havalimanı ise rekor bir seviyede 4 yılda tamamlanarak hizmet vermeye başladı. 76,5 milyon metrekare alana sahip olan projenin temeli 7 Haziran 2014 de atıldı ve Türkiye içinden dahil bir çok engellemelere rağmen rekor bir seviyede tamamlanarak 29 Ekim 2018 de cumhuriyet bayramında açıldı. 10 milyar Euro ya tamamlanan İstanbul Havalimanı projesinde toplam yılda 90 milyon yolcu kapasitesi ile hizmet vermeye başladı. Daha sonradan eklenecek bölümlerle bu yılda 200 milyon yolcu kapasitesine kadar çıkartılabilecek.

İstanbul Havalimanı hedefleri tutturdu
EKONOMİ
İstanbul Havalimanı hedefleri tutturdu

Berlin Havalimanının neredeyse 4 katı büyüklüğündeki havalimanı 4 yıl gibi kısa bir sürede bitirilerek hizmete açıldı. Havalimanı’nın lale figüründen esinlenerek tasarlanan 90 metre yüksekliğinde ve 5 bin metrekare alanına sahip kulesi birçok uluslararası ödüle de sahip oldu. Şehir merkezine 35 km uzaklıkta bulunan havalimanına Gayrettepe - İstanbul Havalimanı Metro Hattı (ortalama 25 dakika) D-20 yeni karayolu bağlantısı Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Marmara Otoyolu Projesi ile İstanbul bağlantısı Hızlı Tren bağlantısı ’Üç Katlı Büyük İstanbul Tünel Projesi’ ile Anadolu Yakası bağlantısı bulunmakta.

İstanbul Havalimanı

3 PİST HİZMET VETMEYE BAŞLADI

Ana Terminal Binası 1.4 milyon metrekare, DuDuty Free Alanı 54 bin metrekare, Yeme & İçme Alanı: 34 bin metrekare, Özel Yolcu Salonu 29 bin metrekare, Perakende Alanı 17 bin metrekare, Check-in Noktası 566 adet, Asansör, Yürüyen Bant ve Yürüyen Merdiven Sayısı 665 adet, Pasaport Kontrol Noktası 228 adet, Terminal Giriş Kapısı 7 adet, bekleme koltuğu: 20 bin adet, Yolcu Biniş Köprüsü Sayısı 143, Uçak Park Pozisyonu 371, Bagaj Konveyor Uzunluğu 42 km, Toplam araç park kapasitesi: 40 bin, katlı otopark araç kapasitesi 18 bin, açık otopark araç kapasitesi 22 bin, petrol istasyonu, araç yıkama, bakım, 900 adet engelli araç alanı, 10 elektrikli araç şarj ünitesi bulunuyor. Bağımsız Paralel Pistler: Pist 1 Pist 2 ve Pist 3 olmak üzere toplam 3 pist olarak hizmet veriyor.

İstanbul Havalimanı’nı dünya alkışlıyor
EKONOMİ
İstanbul Havalimanı’nı dünya alkışlıyor
  • İstanbul Havalimanı ilk açıldığında 4 milyon ton; tüm fazları tamamlandığında ise 5,5 milyon ton kargo kapasitesine sahip olacak. Ayrıca Limanda 34 bin metrekare yeme içme alanı, hali hazırda Dünya’da “tek çatı altında” yer alan en büyük yeme içme alanı unvanına sahip.

İstanbul Havalimanı

İSTANBUL HAVALİMANI'NIN EKONOMİK ETKİSİ

İstanbul Havalimanı’nın doğrudan, dolaylı, tetikleyici ve hızlandırıcı ekonomik etkileri Küresel Büyüme Senaryosu (İyimser Senaryo) kapsamında bir araya getirildiğinde 2025 yılında istihdamın 225 bin kişiye ulaşacağı GSMH’nin ise yüzde 4.89 olacağı öngörülüyor.

Çağdaşlık ve fonksiyonelliği bir arada ele alan özgün bir tasarıma sahip olan yeni havalimanındaki terminal tasarımı, ilhamını İstanbul’un kültürel mirasından alıyor. İstanbul Havalimanı terminalinde; İstanbul camilerinin, hamamlarının, kubbelerinin ve daha birçok tarihi yapının zenginliği, proje mimarisine ince ince işlenecek. Türk-İslam sanat ve mimarisinde kullanılan motifler, güzellik, doku ve derinlik sağlıyor.

İstanbul Havalimanı'nda ilk rekor kırıldı
EKONOMİ
İstanbul Havalimanı'nda ilk rekor kırıldı
  • Yeni Havalimanı sürdürülebilir, kendi enerjisini üreten, çevreci, engelsiz ve yeşil bir havalimanı olarak inşa edildi. İstanbul Havalimanı Terminal Binası, geleneksel ASHRAE (Amerikan Isıtma Soğutma ve İklimlendirme Mühendisleri Derneği) standartlarına göre yüzde 21 enerji verimliliği ile Yeşil Bina Sertifikasyonu olan LEED Sertifikasyonunu hedeflemekteydi. Amerikan Yeşil Bina Konseyi, İstanbul Havalimanı terminalini dünyanın en büyük LEED sertifikalı binası olarak Mayıs 2020’de tescilledi.

Benzersiz mimarisi, güçlü alt yapısı, üstün teknolojisi ve sunduğu üst düzey yolculuk deneyimi ile henüz ilk yılında küresel aktarma merkezi olan İstanbul Havalimanı, başarılarına bir yenisini daha ekleyerek “LEED Altın” sertifikası almaya hak kazandı. İstanbul Havalimanı’nda yılda 19 bin hanenin tükettiği elektrik ve 6 bin 750 hanenin tüketimine denk, su tasarrufu yapılacak. Bu sayede İstanbul Havalimanı yılda 33,2 milyon TL tasarruf ettirecek.

Kare kare İstanbul Havalimanı
FOTOĞRAF 60
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Atatürk Havalimanı'nın ticari uçuşlara kapatılması ve büyük taşınmanın tamamlanmasının ardından İstanbul Havalimanı 6 Nisan saat 10.00 itibariyle yolculara kapılarını açtı.
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Büyüklüğünden altyapısına, güvenlik sistemlerinden mimarisine pek çok alanda dünyaya örnek olacak İstanbul Havalimanı'nın ilk fazının açılmasıyla tam kapasiteyle çalışmaya başladı.
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İstanbul Havalimanı'na yapım ve devlete ödenecek kiralar dahil toplam 35 milyar avroluk yatırım gerçekleştirildi.
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Toplamda 76,5 milyon metrekarelik alan üzerine inşa edilen havalimanının ilk fazı, tam kapasiteyle çalışmaya başladı.
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Havalimanının inşaatı aşamasında, dolgu ve sondajla bölgede kurulan onlarca şantiyede 3 bine yakın ağır iş makinesi çalıştı. Yaklaşık 10 bin kişinin görev aldığı havalimanında, 7 gün 24 saat esasına göre olağanüstü bir çalışma yürütüldü.
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Özel sektörün kaynaklarıyla yap-işlet-devret (YİD) modeliyle inşa edilen İstanbul Havalimanı, tamamlandığında 6 bağımsız pisti, 500 uçak kapasitesi, 70 bin araçlık açık ve kapalı otoparkı ve yıllık 200 milyon yolcu kapasitesiyle dünyanın en büyüğü olacak.
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İstanbul'un kültürel ve mimari birikimini odak noktasına koyan yeni havalimanının master plan çalışmaları için oluşturulan dizayn ekipleri içinde, alanlarında uzman yerli ve yabancı 250'nin üzerinde mimar ve 500'den fazla mühendis çalışıyor.
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Daha açılmadan birçok alanda ödül alan havalimanının, veri merkezindeki elektrik sistemleri 2N, soğutma sistemleri N 1 yedekli yapıyla dizayn edildi ve Uptime Institute'den Design (Tasarım) sertifikası aldı.
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Proje ilk ödülüne, hava trafik kontrol kulesi ve teknik binasıyla Chicago Athenaeum: Mimarlık ve Dizayn Müzesi ve Mimari Sanat Tasarımı ve Kentsel Araştırmalar Avrupa Merkezinden 2015'te düzenlenen yarışmada layık görüldü.
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Pininfarina ve AECOM imzasını taşıyan, Türk-İslam kültürünün ve İstanbul'un kültürel mirasının önemli motiflerinden laleden ilham alınarak yapılan tasarım ödüle hak kazandı.
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İngiliz Scott Brownrigg firmasının öncülüğünde Grimshaw, Nordic, Haptic, Fonksiyon ve TAMKiklop'un desteğiyle tasarlanan İstanbul Havalimanı terminal binasına, dünya çapında mimar ve tasarımcıları bir araya getiren Dünya Mimarlık Festivali'nde Gelecek Projeler-Altyapı kategorisinde tasarım ödülü verildi.
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Havalimanının ana terminal binası, 1 milyon 300 bin metrekareyle tek çatı altında dünyanın en büyüğü unvanını alacak
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Ayrıca içindeki yapı ve kültür tamamen Türk mimarisini andırıyor. Çatısı Mimar Sinan'ın eserlerinden esinlenilerek yapıldı. Terminal binasında İstanbul'un Boğaziçi görüntüsünün verileceği duty-free alanı planlandı.
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İstanbul Havalimanı'nın raylı sistemle şehir merkezine bağlanması için bir kolu Gayrettepe, bir kolu da Halkalı tarafına uzanan metro bağlantı çalışmaları devam ediyor. Gayrettepe-İstanbul Havalimanı kesiminin öncelikli olarak hizmete alınması hedefleniyor.
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Havalimanında iletişim noktasında Türk Telekom, Vodafone ve Turkcell iş birliğiyle ortak altyapı kuruldu. Böylece yeni havalimanında cep telefonu ve siber altyapının ortak kullanımı sağlandı.
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İstanbul Havalimanı'nda bulunan bilişim teknolojileri sisteminin altyapı ve yazılım hizmetlerini sağlamak üzere İGA Havalimanı İşletmesi AŞ tarafından İGA Bilişim şirketi kuruldu. İGA Bilişim, yerli mühendislerin geliştirdiği milli sistemleri kullanıyor.
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Teknoloji üssü olarak planlanan ve dünyanın en akıllı havalimanlarından biri olan İstanbul Havalimanı, Türkiye'nin teknolojik kalkınma sürecine de katkı sağlayacak.
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Güvenliğin üst düzeyde düşünüldüğü havalimanına yer radarları yerleştirildi. Türkiye'de ilk kez bir havalimanına konulan radarlarla hareketlilik 2,5 kilometreden itibaren tespit edilebiliyor. Havalimanında 60 metrede bir sabit, 360 metrede bir PTZ, 720 metrede bir termal kameralar ve fiber optik sensörlerle hareketin kaynağının hızla bulunması, iki farklı istasyondaki güvenlik güçleriyle de anında müdahale edilebilmesi planlanıyor.
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Terminal ve otoparklardaki 9 bin akıllı kameraya kusurlu görülen 8 hareket tanımlandı. Bu hareketlerden birini yapanlar anında belirlenecek.
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Plaka tanıma sistemlerinin de bulunduğu havalimanına, yüz tanıma için altyapı kuruldu.
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Atatürk Havalimanı'nın uçuşlara kapanması sonrasında, İstanbul Havalimanı'ndan ilk yurt içi uçuş Ankara'ya yapıldı.
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Taşınma işlemlerinin büyük kısmının tamamlandığı İstanbul Havalimanı'nda, yurt dışı uçuş işlemleri devam ederken, yurt içi check-in işlemlere de başlandı.
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Türk Hava Yolları'nın (THY) ilk 'IST' kodlu uçağı, İstanbul Havalimanı'ndan ilk tarifeli yurt içi seferini saat 14.00'de Ankara'ya gerçekleştirdi.
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İç Hatlara gelen Ankara yolcuları, İGA çalışanları ve Türk Hava Yolları yetkilileri tarafından karşılandı.
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Büyük Göç olarak adlandırılan tarihi taşınmanın sonuna gelinirken, İstanbul Havalimanı'nda yurt dışı ve yurt içi uçuşlar başladı. Atatürk Havalimanı için ISL olarak kullanılan kod, İstanbul Havalimanı için IST olarak kullanılacak.
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Büyük Göç olarak adlandırılan tarihi taşınmanın sonuna gelinirken, İstanbul Havalimanı'nda yurt dışı ve yurt içi uçuşlar başladı. İstanbul Havalimanı terminal binasında yolculara yardımcı ekipler görev yapıyor.
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Taşınma işlemlerinin tamamlandığı İstanbul Havalimanı havadan görüntülendi.
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Kare kare İstanbul Havalimanı
Büyük taşınmanın ardından yolcuların yeni adresi İstanbul Havalimanı oldu. Taşınma işlemi tamamlanan İstanbul Havalimanı'ndan tarifeli ilk uçak Ankara'ya kalktı. Atatürk Havalimanı'ndan yapılan uçuşların sona ermesinin ardından faaliyete geçen İstanbul'un yeni havalimanında operasyonların planlandığı şekilde gerçekleştiği açıklandı. Taşınma sürecinden ilk uçuşa kadar İstanbul Havalimanı.


  • Terminal, yağmur suyu, geri dönüştürülmüş su ve gri suyu kendi ihtiyaçları için kullanacak şekilde dizayn edilmiştir. Bu da 1,5 milyon metreküp / yıl su tasarrufuna ve 1 yılda 5 bin 500 hanenin su kullanımına denk düşmektedir. Enerji verimliliği çalışmaları sonucunda ise bir yılda 19 bin hanenin enerji tüketimine ve yılda 30 bin 700 ton CO2 (eq)’a eşdeğerine denk tasarruf elde edilmesi öngörülmektedir.
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