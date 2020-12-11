Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Dünya Almanyada terör örgütü yandaşlarından camiye boyalı saldırı
AVRUPA

Almanya'da terör örgütü yandaşlarından camiye boyalı saldırı

Almanya'nın Hessen eyaletindeki Offenbach şehrinde bir caminin duvarı ve tabelası, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce boyayla kirletildi ve terör örgütü lehine sloganlar yazıldı.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği’ne (DİTİB) bağlı Yavuz Selim Camisi'ne sabaha karşı yapılan boyalı saldırı polise bildirildi. Cami yapılan incelemenin ardından dernek yöneticilerince cuma namazı öncesi temizlendi.

  • Offenbach DİTİB Yavuz Selim Camisi Başkanı Selim Tunç, sabah 7.00 sularında caminin 6 noktasının sarı, kırmızı ile yeşil renklerle boyandığını ve çirkin ifadelerin yazıldığını belirtti.

İki yıl önce de camilerine yönelik benzer bir saldırının yapıldığını ve faillerin bulunamadığını ifade eden Tunç, "Son dönemlerde camilere yönelik artan saldırılardan bizler, cemaatimiz ve üyelerimiz endişe duyuyoruz. Olayın fail ya da faillerinin bulunarak adalete teslim edilmesini talep ediyoruz." dedi.

Polis camide yaptığı incelemenin ardından tutanak tutarak araştırma başlattığını duyurdu.

Almanya'da iki camiye İslamofobik içerikli mektup gönderildi
DÜNYA
Almanya'da iki camiye İslamofobik içerikli mektup gönderildi
Abone Ol Google News
Olta balıkçılarına 3 metre kuralı

Olta balıkçılarına
3 metre kuralı

İl Hıfzıssıhha Kurulu açıklama yaptı.
Bu mahallede hiç vaka görülmedi

Bu mahallede hiç vaka görülmedi

​Salgın sonrası akın yaşandı: Nüfus 10 katına çıktı.
Sayılar bugün de yükseldi

Sayılar bugün de yükseldi

​Sağlık Bakanlığı can yakan tabloyu açıkladı.
HDP bir terör <br>sorunudur

HDP bir terör
sorunudur

​Bahçeli'den HDP'yle ilgili sert açıklamalar.

Endişe verici görüntü

Endişe verici görüntü

​Önce köpürdü, sonra maviye döndü...

Koronavirüsle mücadelede önemli bir rol oynuyor.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İl Başkanları Toplantısı'nda CHP'ye sert tepki.

Sosyal medya devlerine ikinci ceza

Sosyal medya devlerine ikinci ceza

​Türkiye'de temsilcilik açmaları için süre verilmişti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.