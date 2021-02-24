Almanya Başbakanı Merkel: Salgında üçüncü dalganın içindeyiz

Hayat

Kanseri yendi dondurulmuş embriyo ile bebeğini kucağına aldı

İzmir'de 4 yıl önce lenfoma tanısı koyulması üzerine nişanlısı Onur Işık ile hemen nikah masasına oturup kemoterapi tedavisi öncesi embriyolarını donduran Deniz Işık (38) hastalığı atlattıktan sonra, embriyonun transfer edilmesiyle hamile kalıp, erkek bebek dünyaya getirdi. 20 gün önce 'Atlas Leon' adını verdiği bebeğini kucağına alan Işık, "Bu hayatta en çok istediğim şey anne olmaktı. Bana bu şansı verdikleri için doktorlarıma çok teşekkür ediyorum" dedi.