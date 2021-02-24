Dünya Almanya Başbakanı Merkel Salgında üçüncü dalganın içindeyiz
AVRUPA

Almanya Başbakanı Merkel: Salgında üçüncü dalganın içindeyiz

Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ülkelerden biri olan Almanya’da, Başbakan Merkel "Üçüncü dalganın içindeyiz" açıklamasında bulundu. Merkel, yeni vaka rekoru yüzünden kapanmaya geri dönmek zorunda kalınmaması için herkesin temkinli davranması gerektiğini söyledi.

Haber Merkezi Diğer
Angela Merkel
Angela Merkel

Kovid-19’dan ölüm rakamlarının rekor seviyeleri gördüğü ve sağlık sisteminde büyük sıkıntıların yaşandığı Almanya’da, normalleşmek için atılacak adımlar öncesi Almanya Başkanı Angela Merkel, uyarılarda bulundu.

Merkel'den uyarı

"Üçüncü dalganın içindeyiz" uyarısında bulunan Merkel, "İniş çıkışları göze alamayız. 7 Mart'a dek uzatılan kapanma önlemlerinin çok dikkatli ve aşamalı şekilde kaldırılması gerekiyor. Yeni vaka rekoru yüzünden kapanmaya geri dönmek zorunda kalınmaması için normalleşmenin çok dikkatli organize edilmesi gerekiyor" dedi.

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