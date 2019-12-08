Dünya BIG Partisi Genel Kongresinde Haluk Yıldız yeniden genel başkanlığa seçildi
AVRUPA

Almanya BIG Partisi Genel Kongresinde Haluk Yıldız yeniden genel başkanlığa seçildi

BIG Partisi Genel Kongresinde Haluk Yıldız yeniden genel başkanlığa seçildi

Almanya’da 2010 yılında Bonn şehrinde özellikle göçmen kökenli insanların siyasi kurumsallaşmalarını sağlamak amacıyla kurulan Yenilik ve Adalet Birliği Partisi (BIG) Genel Kongresini Frankfurt’ta gerçekleştirdi. Kuruluşundan beri BİG Partisinin Genel Başkanlığını yürüten Haluk Yıldız, oy birliği ile yeniden genel başkanlığa seçildi

Haber Merkezi Diğer
Haluk Yıldız güven tazeledi.
Haluk Yıldız güven tazeledi.

Almanya’da 2010 yılında Bonn şehrinde özellikle göçmen kökenli insanların siyasi kurumsallaşmalarını, siyasi katılımlarını, temsil edilmelerini, ve kültürel azınlık haklarının taleplerini sağlamak amacıyla kurulan BİG Partisi (Yenilik ve Adalet Birliği Partisi) 5. Kurultayını tüm delegelerin, eyalet yönetimlerinin ve parti üyelerinin katılımlarıyla Frankfurt’ta gerçekleştirdi. Türkiye gazetesinde yer aln habere göre kuruluşundan beri BİG Partisinin Genel Başkanlığını yürüten Haluk Yıldız, 26 Mayıs 2019 Avrupa seçimlerinden sonra başlatılan Parti Reform çalışmalarının arkasından, 7 kişilik idari kurul (MYK) ve 15 kişilik merkez karar yönetim kurulu ile (MKYK) oy birliği ile yeniden genel başkanlığa seçildi.

Aile havası içinde geçen Genel Kurul öncesinde ve sonrasında kamuoyuna seslenen Genel Başkan Haluk Yıldız, konuşmasında “İçinde yaşadığımız Avrupa ülkelerinde, sadece Türkler olarak değil, tüm göçmenler olarak siyasi katılıma dahil olmalıyız. Asimile olmadan kültürel ve sosyal kimliğimizi korumalı ve varlık mücadelesi vermeliyiz. Bunun yanında siyasi partnerlerimize ve tüm seçmenlere kültürel çeşitliliğin önemini ve zenginlik olduğunu, kamusal, siyasal ve sosyal her alanda ayrımcılık yapılmadan eşitlik ilkesiyle adaletin mutlaka sağlanması ve uygulanması gerektiğini aktarmalıyız” dedi.

“Son üç ayda yapılan reform çalışmaları ile yenilenen parti tüzüğü ile daha da genç ve dinamik şahsiyetlerle genişleyen BIG Partisi bugün son derece başarılı bir güne imza atmıştır” diyen Haluk Yıldız, “2020 yılında NRW ve Bayern’de yerel seçimler, 2021 de bir çok eyalet seçimleri ve akabinde genel seçimler bizleri bekliyor, yapılacak çok iş var, vakit kaybetmeden hemen çalışmalara başlamalıyız” ifadelerini kullandı.

Ardından yapılan seçimlerde , yeni genç, genişletilmiş ve dinamik yönetim, iki yıllığına delegelerin oylarıyla oy birliği ile şu şekilde belirlendi;

Merkezi İdari Yönetim

  • Genel Başkan: Haluk Yıldız, Bonn
  • 1.Başkan Yardımcısı: İsmet Mısırlıoğlu, Berlin, Berlin Eyalet Başkanı
  • 2.Başkan Yardımcısı: Talha Yeşilhark, Frankfurt
  • 3.Başkan Yardımcısı: Veli Karatay, Wiesbaden
  • 4.Başkan Yardımcısı: Sasa Olevic, Hamburg, Hamburg Eyalet Başkanı
  • Muhasebe: Nurettin Arul, Offenbach, Hessen Eyalet Başkanı
  • Genel Sekreter: Sabahattin Çakıral, Darmstadt

MKYK Üyeleri

  • Aydın Erdal, NRW Eyaleti Başkanı
  • Bayram Türkoğlu, RLP Eyaleti Başkanı
  • Yılmaz Koçak, BW Eyaleti Başkanı
  • Münevver Canseven, Bayern Eyaleti Başkanı
  • Enter Şahin, NDS Eyaleti Başkanı
  • Şahin Salbars, Bremen Eyaleti Başkanı
  • Murat Düven, BIG Gençlik Teşk. Başk. Stuttgart
  • Gürel Akkaya, Batı Almanya Koordinatörü, Oberhausen
  • Eddin Ljajic, Bosnalılar Koordinatörü, Mainz
  • Ahmed El Masri, Tahkim Kurulu Başkanı Köln
  • Önder Sahin, Tahkim Kurulu Başkan Yardımcısı Siegen
  • Adem Azak, Tahkim. Kurulu Üyesi, Andernach
  • Metin Sarun, Denetleme, Ludwigshafen
  • Dr. Tolga Arul, Denetleme, Offenbach
  • Şevki Bilgin, Optimasyon Kurulu Üyesi, Ludwigshafen
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