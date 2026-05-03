Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul İranlı mevkidaşı Erakçi ile telefonda görüştü: Hürmüz Boğazı'nın açılmasını hedefliyoruz

18:193/05/2026, Sunday
AA
Johann Wadephul - Abbas Erakçi
Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile yaptığı telefon görüşmesinde İran ile ABD arasındaki sorunların müzakere yoluyla çözülmesini desteklediklerini ve İran’ın nükleer silahlardan tamamen vazgeçmesi ile Hürmüz Boğazı’nın açılmasının hedeflendiğini belirtti. İran tarafı ise görüşmede bölgesel konuların yanı sıra ABD ve İsrail ile yaşanan çatışmaları sona erdirmeye yönelik diplomatik girişimlerin ele alındığını açıkladı.

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile telefon görüşmesi yaptı.

Bakan Wadephul, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "Erakçi ile yaptığım telefon görüşmesinde (İran ile ABD arasında) müzakere yoluyla bir çözümü desteklediğimizi vurguladım." ifadesini kullandı.

Wadephul ayrıca, ABD'nin yakın müttefiki olarak aynı hedefi paylaştıklarını, bunların da İran'ın nükleer silahlardan tamamen ve doğrulanabilir bir şekilde vazgeçmesi ile Hürmüz Boğazı'nın derhal açılması olduğunu belirtti.

İran Dışişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada da görüşmede, bölgesel konular ve ABD-İsrail ile İran arasındaki savaşı sona erdirme yönündeki diplomatik girişimlerin ele alındığı ifade edilmişti.


