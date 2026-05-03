İran Devrim Muhafızları Ordusu: Trump seçim yapmalı

14:083/05/2026, Pazar
DHA
İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD Başkanı Donald Trump’ın ‘imkansız bir operasyon’ ile ‘kötü bir anlaşma’ arasında seçim yapmak durumunda kaldığını bildirdi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun sanal medya hesabından yapılan açıklamada, ABD için karar alma alanının daraldığı belirtilerek, Başkan Donald Trump’ın seçim yapmak durumunda olduğu kaydedildi.

Açıklamada, “İran'ın ablukaya karşı Pentagon'a verdiği ültimatom; Çin, Rusya ve Avrupa'nın Washington'a karşı ton değiştirmesi; Trump'ın Kongre'ye gönderdiği pasif içerikli mektup; İran'ın müzakere şartlarının kabul edilmesi, hepsi tek bir anlama geliyor: Trump, imkansız bir operasyon ve İran'la kötü bir anlaşma arasında seçim yapmalı” ifadelerine yer verildi.

