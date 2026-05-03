Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
İran'dan 'müzakere' açıklaması: 'ABD'ye güven duymuyoruz'

İran'dan 'müzakere' açıklaması: 'ABD'ye güven duymuyoruz'

08:473/05/2026, Pazar
DHA
Sonraki haber
Foto: DHA.
Foto: DHA.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, ABD’ye tekliflerini Pakistan aracılığı ile sunduklarını ve kararın ABD'ye kaldığını bildirdi.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, ülkesinin Pakistan aracılığı ile ABD'ye sunduğu teklifle ilgili açıklamada bulundu.

İran'ın diplomasi veya savaş olmak üzere her iki durumda da milli çıkarlarını ve güvenliğini koruyacağını belirten Garibabadi, “Şu an top, çatışmayı sürdürmeyi mi yoksa diplomasi yolunu mu seçecek olan ABD'nin sahasında. İran teklifini ara bulucu olarak Pakistan'a sunmuştur. İran, ABD'ye güven duymuyor. Diplomasi yolunda dürüstlüğümüzü koruyacağız” ifadelerini kullandı.

#İran
#ABD
#Saldırı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kademeli emeklilik var mı, çıkacak mı son durum nedir? 1999 ve 2008 arası sigortalı olanlara erken emeklilik torba yasada var mı? Kademeli emeklilik yaş tablosu