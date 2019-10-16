Dünya Almanyada Barış Pınarı Harekatını protesto etmek için toplanan PKKlılar Türk kökenli bir kadını sırtından bıçakladı
AVRUPA

Almanya'da Barış Pınarı Harekatı'nı protesto etmek için toplanan PKK'lılar Türk kökenli bir kadını sırtından bıçakladı

Almanya'nın Lüdenscheid kentinde Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla yürütülen Barış Pınarı Harekatı'nı protesto etmek için kentte yürüyüş yapan PKK/PYD yandaşları 50 yaşındaki Türk kökenli bir kadını sırtından bıçakladı. Ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Haber Merkezi AA
PKK yandaşları, Türk kökenli kadını sırtından bıçakladı.
PKK yandaşları, Türk kökenli kadını sırtından bıçakladı.

Almanya'nın Lüdenscheid kentinde Türk kökenli bir Alman vatandaşı, terör örgütü PKK/PYD yandaşlarınca sırtından bıçaklanarak ağır yaralandı.

PKK yandaşları, Türk kökenli kadını sırtından bıçakladı

  • Polis sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla yürütülen Barış Pınarı Harekatı'nı protesto etmek için kentte yürüyüş yapan terör örgütü yandaşlarının saldırısıyla yaralanan 50 yaşındaki kişinin hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındığı belirtildi.

Akşamüstü meydana gelen saldırının sebebinin henüz bilinmediği ifade edildi.

Polis, olayın çok yönlü soruşturulduğunu kaydetti.

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Dünya

Almanya'da Barış Pınarı Harekatı'nı protesto etmek için toplanan PKK'lılar Türk kökenli bir kadını sırtından bıçakladı

Almanya'nın Lüdenscheid kentinde Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla yürütülen Barış Pınarı Harekatı'nı protesto etmek için kentte yürüyüş yapan PKK/PYD yandaşları 50 yaşındaki Türk kökenli bir kadını sırtından bıçakladı. Ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
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