Almanya'da Barış Pınarı Harekatı'nı protesto etmek için toplanan PKK'lılar Türk kökenli bir kadını sırtından bıçakladı

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Trump'ın yazdığı mektuba yanıt Barış Pınarı Harekatı ile verildi

ABD Başkanı Trump tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderildiği iddia edilen mektubun bir kopyası Amerikan basınında yayınlandı. Diplomatik nezakete uymayan üslubu nedeniyle gerçekliği soru işareti olan mektubu Beyaz Saray'a yakın tüm gazeteciler doğruladı. Oldukça saygısız bir dile sahip mektubun yayınlama tarihi ise 9 Ekim. Bilindiği üzere Türkiye, ABD'nin büyük tepki gösterdiği Barış Pınarı Harekatı'nı 9 Ekim tarihinde başlattı. Bu durum, 'Trump'ın nezaketsiz mektubuna yanıtı Türkiye sahada verdi' görüşünü gündeme taşıdı.