Almanya'da esrarın sınırlı yasallaşması tasarısı halkı ikiye böldü.
Almanya'da Bakanlar Kurulunun onayladığı, Sağlık Bakanı Karl Lauterbach'ın tanıttığı esrarın sınırlı yasallaşmasına ilişkin hazırlanan kanun tasarısı, toplumu ikiye böldü.
Köln sokaklarında AA mikrofonuna konuşan Almanlardan bazıları, gençlerin ve çocukların esrara erişiminin kolaylaşacağını gerekçe göstererek tasarıya karşı çıkarken bazıları ise merdiven altı satışlar yerine kontrollü satış yapılacağı gerekçesiyle tasarıyı savundu.
Köln'de yaşayan Jutta Bungard yeni tasarıya olumlu bakmadığını belirterek insanların bunun ölçüsünü kaçırabileceğini ve sorumsuzca hareket edebileceğini söyledi.
Köln'de yaşayan Daniel de esrar satın alıp kullanmak isteyen bir kişinin, zaten bunu her türlü yapabileceğini, bunun yasal hale getirilmesinin devlet görevlilerini rahatlatacağını ve üzerlerindeki yükü alacağını söyledi.
Köln'de yaşayan Rosa, esrar kullanımı konusunda kendisinin herhangi bir tecrübesi olmadığını ancak çevresinde kullananlar olduğunu belirterek şöyle devam etti:
- "Çevremde kullanıp, büyük psikolojik sorunlar yaşayanlar olduğu gibi kullanıp hiç sıkıntı yaşamayanlar da oldu. Ben yasal olması taraftarıyım çünkü bir şey yasaklandığı zaman insanlara daha cazip geliyor. Evde kendi üretenlere de olumlu bakıyorum. Çünkü bu şekilde yasak veya tehlikeli bir ilave ürünün karışıma katılması engellenebilir. Önemli olan bunların satıldığı yerlerin sıklıkla kontrol edilmesi."
Köln'de bir yardım kuruluşunda çalışan Michael Sefenns, yeni fikir ve düşüncelere açık biri olarak yeni hazırlanan yasa tasarısını desteklediğini söyledi.
Tasarının Federal Meclisten de geçmesi gerekiyor
Almanya'da Bakanlar Kurulu, esrar kullanımının sınırlı yasallaşması konusunda Sağlık Bakanlığının hazırladığı yasa tasarısını çarşamba günü onaylamıştı.
Tasarıya göre esrar, uyuşturucu maddeler listesinden çıkarılacak. Yetişkinlerin 25 grama kadar esrar bulundurmasına ve kişisel tüketim için 3 bitki yetiştirmesine izin verilecek. En fazla 500 üyeye sahip olacak "kenevir sosyal kulüpleri" adı verilen dernekler, kenevir yetiştirebilecek ve dernek üyelerine esrar tedarik edebilecek. Bir üye, bu dernekten ayda en fazla 50 gram esrar satın alabilecek.
Okul, kreş, çocuk oyun parkları ve spor salonlarına 200 metre mesafede esrar kullanımına izin verilmeyecek. 18 yaşın altındakilerin yanında da esrar tüketimi yasak olacak.
Yıl sonuna kadar yasalaşması planlanan tasarının Federal Meclis (Bundestag), tarafından da onaylanması gerekiyor.