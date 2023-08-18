Almanya'da esrarın sınırlı yasallaşması tasarısı halkı ikiye böldü.

"Çevremde kullanıp, büyük psikolojik sorunlar yaşayanlar olduğu gibi kullanıp hiç sıkıntı yaşamayanlar da oldu. Ben yasal olması taraftarıyım çünkü bir şey yasaklandığı zaman insanlara daha cazip geliyor. Evde kendi üretenlere de olumlu bakıyorum. Çünkü bu şekilde yasak veya tehlikeli bir ilave ürünün karışıma katılması engellenebilir. Önemli olan bunların satıldığı yerlerin sıklıkla kontrol edilmesi."