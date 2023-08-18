|
Dünya

Almanya'nın güneyinde etkili olan şiddetli yağış su baskınlarına yol açtı

Almanya'nın güneyindeki Bavyera eyaletinde etkili olan şiddetli yağış su baskınlarına neden oldu. Bodrum katları ve yer altında bulunan garajların yanı sıra çok sayıda caddeyi ve alt geçitleri su bastı. Alt geçitlerde araçlar su altında kalırken çok sayıda araç da yollarda mahsur kaldı. Ayrıca Nürnberg'in birçok bölgesinde elektrik kesintileri yaşandı, A73 otobanı da kısmen trafiğe kapatıldı.

09:38 . 18/08/2023 Cuma
AA
Almanya

Almanya

Almanya'nın güneyindeki Bavyera eyaletinde etkili olan şiddetli yağış su baskınlarına neden oldu.


Mittelfranken Emniyet Müdürlüğünce yapılan açıklamaya göre Nürnberg kentinde ve çevresinde etkili olan şiddetli yağış ve rüzgar nedeniyle ağaçların devrilmesi ve çatılardaki kiremitlerin düşmesi sonucu birçok yerde hasar oluştu.



Bodrum katları ve yer altında bulunan garajların yanı sıra çok sayıda caddeyi ve alt geçitleri su bastı. Alt geçitlerde araçlar su altında kalırken çok sayıda araç da yollarda mahsur kaldı. Alman basınında yer alan fotoğraflarda kurtarma ekiplerinin şişme botla görev yaptığı görüldü.


Ayrıca Nürnberg'in birçok bölgesinde elektrik kesintileri yaşandı, A73 otobanı da kısmen trafiğe kapatıldı.


Alman Demiryolları şirketi Deutsche Bahn da tren seferlerinin olumsuz hava şartlarından etkilendiğini belirtirken, trenlerin Ulm ve Günzburg'da durmadığı aktarıldı.



#Almanya
#Nürnberg
#Yağış
2 gün önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Hakim Ziyech, Galatasaray kadrosunda!