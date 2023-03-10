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Dünya

Almanya'da kiliseye silahlı saldırı: Yedi kişi hayatını kaybetti

Almanya'nın Hamburg kentinde bulunan bir kiliseye silahlı saldırı düzenlendi. İlk belirlemelere göre yedi kişi hayatını kaybetti, ikisi ağır sekiz kişi yaralandı. Alman haber ajansı dpa'nın haberine göre, saldırı Yehova Şahitleri'ne ait bir kilisede gerçekleştirildi. Alman polisi, saldırı bölgesine giriş çıkışın yasaklandığını belirtirken, "Tehlike bölgesinden kaçının. Tehlike bölgesinde bulunduğunuz yerde kalın ve şimdilik dışarı çıkmayın." çağrısında bulundu.

00:50 . 10/03/2023 Cuma
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Almanya'nın Hamburg kentindeki bir kiliseye silahlı saldırı düzenlendi.

Almanya'nın Hamburg kentindeki bir kiliseye silahlı saldırı düzenlendi.

Almanya'nın Hamburg şehrinde bulunan bir kiliseye silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda ilk belirlemelere göre yedi kişi hayatını kaybetti, ikisi ağır sekiz kişi de ağır yaralandı.

Olayın terör saldırısı olup olmadığı konusunda henüz bir açıklama yapılmadı.

Polis ekipleri, saldırının gerçekleştiği bölgedeki sokaklara giriş çıkışın yasaklandığını belirterek, sürücülerin bölgeden uzak kalmalarını duyurdu.

Almanya vatandaşlarına ise "Tehlike bölgesinden kaçının. Tehlike bölgesinde bulunduğunuz yerde kalın ve şimdilik dışarı çıkmayın." çağrısında bulundu.

Yehova Şahitleri kimdir?

Yehova Şahitleri 140 yıl önce Amerikalı Charles T Russell tarafından kurulmuş olan bir tarikattır. 1930’lu yıllardan itibaren Yehova Şahitleri olarak tanınırlar.

Ana akım Hristiyanlıktan ayrılan bir mezhep olan Yehova Şahitleri temel Hristiyan inançlarını ve dinsel gelenekleri kabul etmeyip sadece "Yeni Dünya Çevirisi" adlı kendi Kutsal Kitap çevirilerini imanlarının temeli olarak alırlar.

#Almanya
#Hamburg
#Saldırı
#Yehova Şahitleri Kilisesi
1 saat önce
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Almanya'da kiliseye silahlı saldırı: Yedi kişi hayatını kaybetti
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