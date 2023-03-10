Almanya'da kiliseye silahlı saldırı: Yedi kişi hayatını kaybetti

Almanya'nın Hamburg şehrinde bulunan bir kiliseye silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda ilk belirlemelere göre yedi kişi hayatını kaybetti, ikisi ağır sekiz kişi de ağır yaralandı.

Olayın terör saldırısı olup olmadığı konusunda henüz bir açıklama yapılmadı.

Polis ekipleri, saldırının gerçekleştiği bölgedeki sokaklara giriş çıkışın yasaklandığını belirterek, sürücülerin bölgeden uzak kalmalarını duyurdu.

Almanya vatandaşlarına ise "Tehlike bölgesinden kaçının. Tehlike bölgesinde bulunduğunuz yerde kalın ve şimdilik dışarı çıkmayın." çağrısında bulundu.

Yehova Şahitleri kimdir?

Yehova Şahitleri 140 yıl önce Amerikalı Charles T Russell tarafından kurulmuş olan bir tarikattır. 1930’lu yıllardan itibaren Yehova Şahitleri olarak tanınırlar.